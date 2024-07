Nicole Sanquer provisoirement en tête avec 59,14%

Tahiti le 6 juillet 2024. A 20 heures, alors que les grandes communes sont en stade du dépouillement, seule certitude, Nicole Sanquer l'emporte aux Australes avec un score provisoire de 55,02%. Rurutu reste encore à dépouiller. Elle l'emporte aussi à Taiarapu Ouest avec 54,45%.



Avec 59,14% des voix, la candidate du Amui Tatou devance le député sortant Steve Chailloux (40,86%) mais il reste encore Hitia’a o te ra, Mahina, Paea, Papara, Teva i Uta et Taiarapu est à dépouiller.



Du côté de la troisième circonscription, aucune commune n’a encore livré son résultat et le suspens demeure entre la députée sortante Tavini, Mereana Reid Arbelot et la candidate du Amui Tatou, Pascale Haiti-Flosse.



Le taux de participation avoisinerait 45,6%.