Nicolas Stuhlfauth reprend son titre de champion de squash

Tahiti, le 2 décembre 2024 - Toute la semaine dernière, s'est déroulé, au complexe sportif de l'AS Phenix, le championnat de Polynésie de squash. Tous les soirs de la semaine, les participants ont tenté de se qualifier pour les finales qui se sont tenues samedi. Chez les hommes, c'est Nicolas Stuhlfauth qui reprend le titre à son éternel rival, Laurent Laudier. Chez les femmes, c'est Agnès Chantre qui devient la championne 2024.



Du 26 au 30 novembre ont eu lieu, sur les terrains de l'AS Phenix, les rencontres de squash qui allaient déterminer les futurs champions de Polynésie. Trente-deux joueurs et joueuses ont participé à ces matchs dans une ambiance survoltée. Plus de 80 matchs en quatre jours, qui ont démontré que le niveau du squash polynésien est en constante évolution. Après des qualifications où tous les participants ont disputé cinq matchs chacun, les phases finales s'annonçaient des plus relevées samedi.



Dans la première demi-finale masculine, qui opposait Nicolas Stuhlfauth à Alexis Vilar, c'est l'ancien champion de Polynésie 2022 qui a remporté cette rencontre et s'est envolé vers la finale. Nicolas Stuhlfauth y a retrouvé son ancien adversaire de la finale 2023, Laurent Laudier. Le champion en titre a battu, dans l'autre demi-finale, Adrien Maury.



Chez les femmes, ce sont Agnès Chantre et Vaitiare Coulon qui se sont disputé le titre.



Deux finales électriques



Dans cette finale hommes, Nicolas Stuhlfauth s’est montré incisif, trouvant le rythme parfait et le maintenant jusqu'à la fin du match. Une belle revanche après sa défaite lors de leur dernière confrontation, où il s'était incliné face à un Laurent Laudier intraitable. Dans la petite finale, Adrien Maury est venu à bout d'Alexis Vilar.



Chez les femmes, Agnès Chantre s'est imposée, confirmant son expérience et sa combativité. Elle a su prendre le dessus sur Vaitiare Coulon lors d'une finale riche en intensité. Le podium est complété par Kori Cicero.



Chez les juniors, c'est Nunui Lussan qui s'adjuge le titre. Il finit également 9e au classement général. Ewen Costa et Maxime Laroze complètent le podium.