Neuf morts en raison de conditions météo extrêmes dans l'est des Etats-Unis

New York, États-Unis | AFP | dimanche 16/02/2025 - Au moins neuf personnes sont mortes dans l'est des Etats-Unis, dont huit dans le Kentucky, balayé par de fortes pluies qui ont causé des crues mortelles et mobilisé les services de secours, ont annoncé dimanche les autorités locales.



"Nous pouvons confirmer que nous avons perdu au moins huit habitants du Kentucky en raison de cet épisode météorologique", a déclaré dimanche lors d'un point presse le gouverneur de cet Etat, Andy Beshear.



D'après le gouverneur, la plupart des personnes qui sont mortes se sont retrouvées coincées dans leur véhicules sous la montée des eaux, y compris une mère et son enfant.



"Nous pensons que ce nombre (de décès) va augmenter", a-t-il prévenu, alors que plus de 1.000 personnes ont été secourues en vingt-quatre heures après la "catastrophe naturelle" dans le Kentucky (centre-est), où l'état d'urgence a été décrété.



Le gouverneur a également exhorté ses habitants à "ne pas prendre la route".



Selon plusieurs médias américains, une autre personne a trouvé la mort à Atlanta en Géorgie (sud-est) à cause des intempéries. Le décès a été causé par un arbre "extrêmement large" qui s'est déraciné pendant un orage avant de s'écraser sur son domicile dimanche matin, selon un responsable local des pompiers, le capitaine Scott Powell, cité par les médias.



Des secteurs du centre et du quart nord-est des Etats-Unis sont actuellement balayés par un épisode de froid, pluie et vents intenses.



Selon un bulletin prévisionnel diffusé dimanche par l'agence météorologique nationale (NWS), "une masse d'air arctique extrêmement froide va s'abattre sur le centre des Etats-Unis cette semaine, apportant un épisode de froid record" ainsi que "des températures qui vont descendre jusqu'à -60°F (-51 degrés Celsius)".

le Lundi 17 Février 2025 à 08:04 | Lu 199 fois