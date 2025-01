Netanyahu a discuté avec Biden des "progrès" vers un accord sur les otages à Gaza, selon son bureau

Jérusalem, Non défini | AFP | dimanche 12/01/2025 - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a discuté avec le président américain, Joe Biden, des "progrès" dans les négociations en vue de parvenir à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza, selon un communiqué de son bureau.



"Le Premier ministre a discuté avec le président américain des progrès dans les négociations pour la libération de nos otages et l'a informé du mandat qu'il a donné à l'équipe de négociation à Doha, visant à faire avancer la libération des otages", a indiqué le communiqué.



A Washington, un haut responsable américain avait annoncé un entretien téléphonique entre les deux dirigeants à propos des négociations en cours, sans donner plus de détails.



Cet échange intervient au lendemain de l'annonce par le bureau de M. Netanyahu de l'envoi d'une délégations de hauts responsables pour participer aux pourparlers qui se tiennent à Doha au Qatar.



Le Premier ministre avait tenu une réunion à Jérusalem en présence de l'envoyé spécial pour le Proche-Orient du président américain élu Donald Trump, Steve Witkoff, d'un représentant de l'administration américaine sortante, du ministre israélien de la Défense Israël Katz et des responsables de la sécurité israélienne.



"A l'issue de la réunion, le Premier ministre a chargé le chef du Mossad (renseignement extérieur), le chef du Shin Bet (renseignement intérieur), le général de réserve Nitzan Alon et son conseiller en politique étrangère Ophir Falk de se rendre à Doha afin de continuer à promouvoir un accord pour la libération de nos otages", a indiqué samedi son bureau.



Ce service a confirmé dimanche à l'AFP que la délégation israélienne était arrivée à Doha.



Des négociations indirectes entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ont repris le week-end dernier au Qatar, mais la partie israélienne n'y était pas représentée par de hauts responsables.



A l'approche de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, Joe Biden avait fait état jeudi de "réels progrès" dans les négociations.



De son côté, Donald Trump a récemment promis "l'enfer" à la région si les otages n'étaient pas libérés avant son retour au pouvoir.



La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.210 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes.



Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées. Parmi elles, 94 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.



Plus de 46.500 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans la campagne militaire israélienne de représailles à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.