Naufrage au large des Malouines: neuf morts, les recherches suspendues

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 24/07/2024 - Le naufrage d'un bateau de pêche des îles Malouines dans l'Atlantique Sud lundi a fait au moins neuf morts et quatre disparus, a confirmé mercredi le gouvernement de cet archipel, en annonçant une pause dans les recherches à cause du mauvais temps.



Les 27 membres de l'équipage de l'Argos Georgia, dont 10 Espagnols, avaient dû abandonner le navire après la découverte d'une voie d'eau lundi vers 19H00 GMT à environ 350 kilomètres à l'est de Stanley, capitale de ce petit archipel contrôlé par le Royaume-Uni mais dont la souveraineté est disputée par l'Argentine.



"Nous pouvons confirmer que jusqu'à présent, les corps de neuf membres d'équipage ont été retrouvés et quatre sont toujours portés disparus", ont indiqué les autorités locales, qui n'avaient pas encore communiqué de bilan officiel.



Selon la même source, 14 membres d'équipage ont été secourus mardi, dont 13 devaient être rapatriés dans la journée à Stanley, à bord d'un patrouilleur.



"Leur état de santé sera évalué par l'équipe du King Edward VII Memorial Hospital", a ajouté le gouvernement.



Un 14e marin "a été secouru par un autre navire dans la zone et retournera à Stanley au moment opportun", a-t-il précisé.



"Compte tenu des prévisions météorologiques(...), il a été décidé d'arrêter les opérations de recherche et de sauvetage" qui reprendront "dès que possible" pour trouver les derniers disparus.



Plus tôt mercredi, les autorités espagnoles avaient évoqué un bilan similaire, indiquant que dix de ses ressortissants se trouvaient à bord.



"Selon les informations transmises par le secours en mer des Malouines, les conditions météorologiques sont très défavorables, avec des vents de 35 noeuds (65 km/h, ndlr) et des vagues qui atteignent jusqu'à 8 mètres de haut", a expliqué au cours d'une conférence de presse Pedro Blanco, le représentant du gouvernement espagnol de la région de Galice, d'où sont originaires plusieurs des personnes à bord.



Voie d'eau



Outre ces dix ressortissants espagnols, dont six font partie des survivants, l'équipage de l'Argos Georgia au moment de son naufrage comptait huit Russes, cinq Indonésiennes, deux Uruguayennes et deux Péruviennes.



"La cause du naufrage est pour le moment inconnue, nous pouvons seulement dire qu'apparemment il a été causé par une voie d'eau dans la coque du navire", a aussi souligné le responsable espagnol.



Après le naufrage lundi, les canots de sauvetage avaient été repérés par des avions des Forces britanniques des îles de l'Atlantique Sud (BFSAI). Le patrouilleur FPV Lilibet et deux navires de pêche alertés s'étaient rendus dans la zone indiquée.



Les conditions météorologiques difficiles ont ensuite rendu impossible le secours de l'équipage par hélicoptère dans la soirée de lundi, malgré deux tentatives.



Le propriétaire de l'Argos Georgia qui bat pavillon de Sainte-Hélène, Robert Ervik, a confirmé à l'AFP que le navire avait commencé à prendre l'eau lundi.



Les Malouines, théâtre en 1982 d'une guerre de 74 jours entre l'Argentine et le Royaume-Uni, soldée par une victoire du second, sont appelées îles Falkland par les Britanniques.