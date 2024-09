Natation – Vial et Rimaud performants à la Pointe Vénus

Tahiti, le 29 septembre 2024 - La Fédération tahitienne de natation a organisé samedi matin à la Pointe Vénus la première course en eau libre de la saison. Enoa Vial et Jean-Marc Rimaud ont survolé les distances du 5 et du 2 km. Un 500 mètres a clôturé l’événement qui a réuni 78 participants.



Les amateurs de courses en eau libre ne voulaient pas rater le rendez-vous de la Pointe Vénus samedi matin dans la mesure où il s’agissait de la première course attachée à la discipline au titre du calendrier 2024 de la Fédération tahitienne de natation. Et la participation fut effectivement conséquente avec 42 nageurs qui ont participé au 2 km, 16 qui ont couvert le 5 km et la vingtaine de nageurs qui ont clôturé le programme avec un 500 mètres qui a mis en scène en majorité de très jeunes nageurs.



Toutes les courses ont bénéficié d’un encadrement étoffé en termes de sécurité, un paramètre indispensable dans le domaine des épreuves en eau libre. La tâche des organisateurs, et par voie de conséquence celles des nageurs, a été facilitée par des conditions climatiques quasi idéales avec un temps ensoleillé, un lagon très calme et très peu de courant sur le parcours de la course. Même les méduses dont la présence est effective d’actualité du côté de la Pointe Vénus ont daigné épargner les nageurs.



Les départs des 2 et 5 km ont été donnés simultanément aux alentours de 8h30, le parcours d’une distance d’un kilomètre étant établi en triangle face à la plage de la Pointe Vénus. La hiérarchie s’est rapidement mise en place : Jean-Marc Rimaud favori du 2 km et Enoa Vial le champion de France junior 1 à Compiègne, en juillet sur le 5 km, étaient sans réelle concurrence samedi en l’absence d’Enzo Kernivinen menant le train en tête de course.

Un test en vue de la Tahiti Swimming Dream



Jean-Marc Rimaud bouclait son parcours en 23’ 25’’, Haunoa Sommers (25’ 36’’) et Manea Vincenti (26’ 12’’) tous deux âgés de 14 ans complétant le podium. Hawaiki Moro terminait 9e et 1re femme en 28’ 10’’. Tandis que les participants du 2 km rejoignaient la ligne d’arrivée sur la plage, ceux du 5 km poursuivaient leurs efforts. Enoa Vial qui possède encore une belle marge de progression à 15 ans et cela vaut aussi pour ses performances en bassin. Le nageur terminait en moins d’une heure (59’ 48’’), Steven Lorzil passant la ligne d’arrivée en 1 h 02’ 45’’, soit une trentaine de secondes avant Déotille videau troisième et première féminine. Notons au passage que Déotille videau, de la même génération que Enoa Vial, est décidément à l’aise tant en bassin qu’à l’extérieur. Le jeune nageur de 15 ans évoque d’ailleurs sa course de samedi : “J’ai bien tourné jusqu’aux 2 000 mètres car j’avais Jean-Marc (Rimaud) qui nageait à mes côtés et lorsqu’il a bouclé son 2 km, j’ai continué seul mais je n’ai pas trop baissé de rythme et je suis satisfait de ma performance même si j’ai perdu du temps sur l’orientation car j’avais du mal à repérer certaines bouées. Je serai présent sur les deux courses de la Tahiti Swimming à Raiatea et à Tahiti, mais je participerai en relais sur la deuxième. J’ai ensuite pour objectif les Championnats de France juniors en petit bassin à Massy au mois de décembre.”



La 3e édition de la Tahiti Swimming Dream constitue le prochain grand rendez-vous d’épreuve en eau libre. La Channel Race aura lieu le samedi 16 novembre entre Raiatea et Tahaa sur 5,6 km et l’Ocean Race sera organisé le samedi suivant entre Punaauia et Moorea sur la distance marathon de 24 km. À noter que l’événement bénéficiera de la présence d’une invitée de marque, la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal championne olympique du 10 km à Paris.

En attendant, rendez-vous dans le bassin de Pater les 5 et 6 octobre pour un Meeting Sprint et un Trophée Avenirs.



Patrice Bastian

Résultats



5 KM

1 Enoa Vial (CNP) 59’ 48’’

2 Steven Lorzil (CNP) 1 h 02’ 45’’

3 Déotille Videau (CNP) - 1re femme 1 h 03’ 17’’

4 Paol Lorzil (CNP) 1 h 06’ 33’’

5 Paolo Grolli (CNP) 1h 08’ 03’’

6 Naherehau Yun (OLP) 1 h 08’ 43’’

7 Keha Desbordes (OLP) 1 h 09’ 48’’

8 Henri Schacht (NL) 1 h 09’ 59’’

9 Christian Maraetefau (NL) 1 h 11’ 52’’

10 Toahei Tihoni (CNP) 1 h 12’ 42’’

…

12 Heimaruiti Bonnard (OLP) - 2e femme 1 h 13’ 00’’

13 Solène Bernagout (NL) - 3e femme 1 h 13’ 34’’



2 KM

1 Jean-Marc Rimaud (NL) 23’ 35’’

2 Haunoa Sommers (OLP) 25’ 36’’

3 Manea Vincenti (CNP) 26’ 12’’

4 Rainui Chenon (OLP) 26’ 23’’

5 Malachy Adams (OLP) 26’ 26’’

…

9 Hawaiki Moro (OLP) - 1re femme 28’ 10’’

15 Tess Vinh Tung (I Mia) - 2e femme 30’ 53’’

16 Léonie Dupebe (FSN) - 3e femme 31’ 12’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 29 Septembre 2024 à 09:50 | Lu 136 fois