

Natation - La saison relancée à Pater

Tahiti, le 14 septembre 2026 - La Fédération tahitienne de natation (FTN) a repris le cycle de ses compétitions samedi à la piscine Pater avec un Meeting Avenirs et un Meeting Sprint, après la traditionnelle trêve de juillet/août. C’est le début d’un cycle d’importance pour la natation tahitienne dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027.



Les plus jeunes licenciés (7/10 ans) de la FTN ont relancé la saison samedi en début d’après-midi à la piscine Pater dans le cadre d’un Meeting Avenirs avant que leurs ainés ne prennent le relais au titre d’un Meeting Sprint. Ce retour à la compétition n’était pas a priori de nature à engendrer des performances relevées dans la mesure où le format du Meeting Sprint au programme, disputé sur 50 mètres et avec les quatre nages, autorisait peu de récupération entre les courses avec l’enchaînement d’efforts intenses sur des distances sprint. Les nageurs débutaient par les séries, les plus performants se qualifiant pour les demi-finales, les quatre meilleurs chronomètres des demi-finales animant les finales. Et le programme étaient particulièrement lourds pour ceux qui s’alignaient sur plusieurs nages, la compétition de samedi s’apparentant d’abord à un meeting de travail pour l’élite.



Carton plein pour le Cercle des Nageurs de Polynésie



Sans surprise, les ténors ont dominé la compétition à commencer par Déotille Videau qui a remporté trois finales sur 50 m. papillon, nage libre et dos en signant des chronos intéressants à défaut d’être des temps de référence. Un succès également pour Enola Loaec qui a remporté la finale du 50 m. brasse. Toreana Narii et Hawaiki Moro sont montés à trois reprises sur des podiums. Comme Déotille Videau, Naël Roux a signé trois succès en papillon, nage libre et brasse. Sosthène Videau s’est paré de la médaille d’or en dos. Manea Teriierooiterai a également joué les premiers rôles en décrochant trois médailles d’argent, Sosthène Videau et Heiva Cartron étant aussi très sollicités avec trois qualifications en finale. À souligner en outre les performances méritoires de Graziella Rossi et Rainui Teriipaia (1983) d’anciens grand champions qui nagent maintenant pour le fun et pour s’entretenir et qui ont disputé les finales en brasse. Globalement, le Cercle des Nageurs de Polynésie a fait fort en remportant toutes les finales grâce à Déotille Videau, Enola Loaec, Naël Roux et Sosthène Videau.



Un calendrier aménagé pour les Jeux du Pacifique



À l’instar de toutes les disciplines sportives qui seront en lice aux Jeux du Pacifique, la natation tahitienne est déjà focalisée sur l’événement même s’il reste encore près d’un an pour préparer les sélections. Mais en matière de préparation de haut niveau, un an c’est peu. Michel Sommers le président de la FTN et son bureau agisse en conséquence : “Les Jeux du Pacifique vont conditionner notre calendrier d’ici juillet 2027. On démarre aujourd’hui en petit bassin pour remettre les nageurs dans le rythme mais nous avons remanié notre programme pour inscrire plusieurs rendez-vous en grand bassin avant les Jeux. Nous avons également prévu des déplacements pour mettre la sélection en format Jeux du Pacifique et cela débutera au mois de décembre avec un déplacement en Australie. On a déjà cinq nageurs qui ont réussi les temps de qualification pour les Jeux et nous attendons aussi la confirmation de la participation de ceux qui sont en métropole. Au niveau des bassins qui serviront de cadre aux Jeux du Pacifique, les commandes ont été lancées, les travaux sont engagés et on veut être positifs. Il n’y a plus, à l’heure actuelle, de raisons de douter que tout sera prêt pour l’échéance des Jeux. On a la piscine de Tipaerui pour s’entraîner et je remercie la mairie qui nous a donné des créneaux supplémentaires. Et puis peut-être que la sélection pourra s’entraîner dans le nouveau bassin avant l’ouverture des Jeux du Pacifique.”



En attendant, c’est de l’eau libre qui sera au calendrier samedi prochain au PK18 à Punaauia et la discipline est d’importance car elle sera aussi au programme des Jeux du Pacifique.



Patrice Bastian

Résultats des finales

Dames

50 m. papillon

1re Déotille Videau (CNP) 28’’ 23

2e Toreana Narii (I Mua) 30’’ 03

3e Hawaiki Moro (OLP) 30’’ 12

4e Elisabeth Nemes (FSN) 32’’ 55

50 m. NL

1re Déotille Videau (CNP) 27’’ 14

2e Toreana Narii (I Mua) 28’’ 82

3e Hawaiki Moro (OLP) 29’’ 04

4e Elisabeth Nemes (FSN) 30’’ 15

50 m. dos

1re Déotille Videau (CNP) 29’’ 76

2e Hawaiki Moro (OLP) 33’’ 03

3e Toreana Narii (I Mua) 33’’ 49

4e Natalie Nemes (FSN) 38’’ 59

50 m. brasse

1re Enola Loaec (CNP) 39’’ 23

2e Tea Cowan Ingrain (FSN) 41’’ 73

3e Graziella Rossi (I Mua) 43’’ 87

4e Mehiti Lucas (I Mua) 44’’ 70



Messieurs

50 m. papillon

1er Naël Roux (CNP) 26’’ 17

2e Manea Teriierooiterai (OLP) 26’’ 27

3e Heiva Cartron (I Mua) 27’’ 06

4e Haunoa Sommers (OLP) 27’ 04

50 m. NL

1er Naël Roux (CNP) 23’’ 75

2e Manea Teriierooiterai (OLP) 23’’ 90

3e Sosthene Videau (CNP) 24’’ 14

4e Heiva Cartron (I Mua) 25’’ 92

50 m. dos

1er Sosthene Videau (CNP) 26’’ 77

2e Manea Teriierooiterai (OLP) 27’’ 68

3e Paolo Grolli (CNP) 28’’ 09

4e Heiva Cartron (I Mua) 29’’ 14

50 m. brasse

1er Naël Roux (CNP) 29’’ 21

2e Sosthene Videau (CNP) 30’’ 97

3e Haunoa Sommers (OLP) 31’’ 69

4e Rainui Teriipaia (I Mua) 31’’ 71



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 14 Septembre 2026 à 17:04 | Lu 230 fois



