Natation – Déotille Videau et Naël Roux dynamisent les Championnats de Polynésie

Tahiti, le 3 juin 2024 - Le bassin de la piscine Pater a été animé par les Championnats de Polynésie 2024 de natation entre vendredi et dimanche. Naël Roux s’y est distingué en décrochant 11 médailles d’or individuelles, une performance record. Déotille Videau a également marqué l’événement en battant trois records de Polynésie agrémentés de sept médailles d’or.



L’échéance était importante pour l’élite locale à quelques semaines des différents championnats de France. Si les Championnats de Polynésie, qui ont réuni 125 nageurs dont 16 de Raiatea entre vendredi et dimanche, n’ont pas engendré une grande densité de performances de référence, ils n’en ont pas moins été intéressants et riches d’enseignements en vue des échéances nationales à venir.



Naël Roux a marqué l’événement de son empreinte en décrochant onze titres individuels, un record dans l’histoire des championnats. Le nageur du CNP et du Centre de performance polynésien (CPP) a probablement disputé ses derniers championnats locaux puisqu’il rejoindra le Creps Provence-Alpes-Côte d’Azur à Saint-Raphaël où il poursuivra ses études et sa progression sportive dans un contexte de haut niveau lors de la prochaine rentrée scolaire.



Plus jeune, Déotille Videau va continuer son parcours sportif à Tahiti, mais pourrait bien également rejoindre un centre de haut niveau à l’avenir en métropole ou ailleurs compte tenu de ses performances actuelles. La nageuse du CNP et du CPP a bousculé les tablettes des records ce week-end en battant trois records de Polynésie sur 50 (29’’17), 100 (1’03’’94) et 200 mètres papillon (2’20’’99). Sa performance sur le 200 mètres, sur lequel elle a amélioré son record de trois secondes, la qualifie pour les Championnats de France élite et la propulse n°1 française sur la distance en catégorie juniors. Déotille Videau s’est en outre enrichie d’or avec sept titres.



Autre performance de référence battue, la Meilleure performance régionale (MPR) des 17 ans par Manea Teriierooiterai sur 50 mètres NL en 23’’93. Le jeune homme de l’OLP s’était déjà distingué sur 100 mètres NL en réalisant un chrono de 53’’08. Sa progression a été très rapide en quelques mois. Ragihei-Kura Timo et Teiva Gehin ont aussi réalisé des championnats enrichissants avec trois titres chacun, Teiva Gehin réalisant en outre un temps qualificatif pour les Championnats de France élite au 50 mètres dos. À noter que Heimaruiti Bonnard et Keha Desbordes, deux médaillables en or en puissance, n’ont pas participé aux championnats pour cause de blessure.

Large représentation tahitienne aux Championnats de France



Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN) et responsable du CPP, va être très sollicité dans les semaines à venir pour chapeauter les nageurs locaux qui participeront aux différents championnats de France. Michel Sommers, le président de la FTN, fera aussi le déplacement pour les France élite. Cinq nageurs tahitiens qui ont réalisé les minimas participeront à l’événement, un record pour la natation locale. Déotille Videau, Naël Roux, Keha Desbordes, Teiva Gehin et Rohutu Teahui seront en lice à Chartres du 16 au 21 juin. Nicolas Vermorel, le nageur tahitien le plus représentatif au niveau national, y participera également sous les couleurs de son club de Marseille et visera une qualification pour les Jeux olympiques sur le 100 mètres papillon en particulier. Naël Roux sera également au rendez-vous des Championnats de France eau libre qui auront lieu les 12 et 13 juillet à Compiègne et il y sera accompagné d’Enzo Kernivinen et Enoa Vial. Forte représentation tahitienne enfin aux Championnats de France Open (16 au 21 juillet à Pierrelatte), un mix entre Championnat de France juniors et élite, avec la participation d’une dizaine de nageurs du Fenua dont Manea Teriierooiterai, très performant ce week-end. La natation tahitienne devient de plus en plus représentative à l’échelle nationale.









Les champions de Polynésie



FEMMES

- 50 m NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 28’’76

- 100 m NL : Hawaiki Moro (OLP) 1’05’’54

- 200 m NL : Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) 2’22’’94

- 400 m NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 4’43’’94

- 800 m NL : Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) 10’16’’98

- 1 500 m NL : Ines Paget (Tapioi) 24’53’’68

- 50 m brasse : Heimiti Bertrand (I Mua) 37’’69

- 100 m brasse : Kahaia Guion Roirau (OLP) 1’28’’15

- 200 m brasse : Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) 2’59’’25

- 50 m dos : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 33’’03

- 100 m Dos : Kahaia Guion Roirau (OLP) 1’15’’44

- 200 m dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’35’’11

- 50 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 29’’17

- 100 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’03’’94

- 200 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’20’’99

- 200 m 4 nages : Camille Meynard (CNP) 2’55’’96

- 400 m 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 5’12’’93



HOMMES

- 50 m NL : Manea Teriierooiterai (OLP) 23’’93

- 100 m NL : Manea Teriierooiterai (OLP) 53’’08

- 200 m NL : Naël Roux (CNP/CPP) 2’03’’51

- 400 m NL : Naël Roux (CNP/CPP) 4’29’’89

- 800 m NL : Naël Roux (CNP/CPP) 9’01’’59

- 1 500 m NL : Naël Roux (CNP/CPP) 17’00’’49

- 50 m brasse : Naël Roux (CNP/CPP) 30’’18

- 100 m brasse : Naël Roux (CNP/CPP) 1’08’’12

- 200 m brasse : Sosthène Videau (CNP/CPP) 2’28’’94

- 50 m dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 26’’61

- 100 m dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 1’00’’49

- 200 m dos : Teiva Gehin (I Mua) 2’17’’28

- 50 m papillon : Naël Roux (CNP/CPP) 26’’09

- 100 m papillon : Naël Roux (CNP/CPP) 57’’63

- 200 m papillon : Naël Roux (CNP/CPP) 2’25’’65

- 200 m 4 nages : Naël Roux (CNP/CPP) 2’20’’22

- 400 m 4 nages : Naël Roux (CNP/CPP) 5’01’’62

