Myriama Prokop expose à Pira’e

Tahiti le 26 septembre 2024 - Myriama Prokop expose plus de 400 pièces de poterie “uniques et authentiques” tels que des mugs, pots de fafaru, plat de sashimi, vases jusqu’au 5 octobre prochain à la boutique Hererany Pearl de Pira’e, Rue Afarerii. Le vernissage a lieu vendredi à partir de 17h 30 l’entrée est gratuite et ouverte à tous.



Cela fait sept ans que Myriama ne s’est pas adonnée à la poterie. “j’ai laissé dormir un peu”, dit-elle. Elle raconte que c’est son petit neveu, Heremoana, qui lui a dit “pourquoi on ne réveille pas Myriama Prokop ?” Et sa première réponse a été d’affirmer : “C’est fini pour moi.”



Puis de retour en Australie, où Myriama vit depuis plusieurs années, elle se décide finalement de reprendre la poterie “et nous y voilà”. “Et là maintenant c’est parti, j’ai les mains qui picotent, j’ai envie de refaire des grands pots et un peu de tout quoi. C’est reparti et je suis contente, c’est une chose que j’ai toujours aimé”. “Je ne peux plus laisser cela de côté comme je l’ai fait pendant sept ans […]. Incroyable ! Comment ai-je pu faire cela ?”

De la poterie “pour ma maison” Effectivement, cela fait plus de trente ans que Myriama Prokop s’est mise à la poterie. Comme elle le souligne elle a “presque fait le tour du monde” et la poterie lui permet de partager avec qui le veut bien ce qu’elle a vu lors de ces différents voyages.



L’artiste a vécu de nombreuses années en Asie. Au Japon, elle s’était intéressée à la poterie qui, selon elle, était “fine et magnifique”. Et c’est à Hong-Kong qu’elle s’y est mise. “J’ai commencé à toucher quelques trucs et puis j’ai acheté des pinceaux et finalement le tout.” En Thaïlande comme au Vietnam, où son mari et elle, ont fait le tour de ces pays à moto, ils se sont arrêtés partout où il était question de poterie : “Avec tout ce que j’ai vu, je me suis dit, qu’il fallait que je me lance, que je fasse de la poterie pour ma maison, et je l’ai fait.” L’artiste assure qu’elle a hérité de son père son habilité pour le dessin et la peinture : “Papa était vraiment un artiste et il nous a appris tout cela.”



Et ce que Myriama Prokop aime particulièrement c’est lorsqu’elle apprécie par-dessus tout dans son travail de potier : “Que tu sois fatiguée ou pas bien dans ta peau, dès que tu prends de la terre et que tu commences à travailler, tu te sens bien et c’est pour cela que je dis à tout le monde de le faire.”



Elle a commencé à vendre ses œuvres lors d’une exposition sur la perle. D’abord refusée, l’artiste n’a pas baissé les bras. Elle est retournée chez elle, a intégré des nacres et des perles à ses œuvres et s’est finalement vue intégrée à cette exposition : “J’avais fait une quarantaine de pots et tout a été vendu en peu de temps.”



L’artiste polynésienne est au Fenua pour quelques jours seulement, elle reprendra l’avion en début semaine prochaine pour retourner près de sa moitié. Mais en attendant, on peut profiter de ses œuvres jusqu’au 5 octobre prochain

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 27 Septembre 2024 à 08:00 | Lu 287 fois