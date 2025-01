Musk déconcerte en devenant "Kekius Maximus"

Washington, États-Unis | AFP | mardi 31/12/2024 - Le déroutant milliardaire Elon Musk a changé mardi de surnom sur la plateforme X pour se baptiser "Kekius Maximus", générant d'innombrables spéculations sur ce pseudonyme semblant être un mélange d'un symbole de l'extrême droite, d'un memecoin et du personnage du film Gladiator.



Proche du président Donald Trump dont il devenu un conseiller important, le patron de Tesla et de SpaceX a aussi troqué sa photo de profil pour une image de "Pepe la grenouille", un personnage de dessin animé populaire qui avait toutefois été associé à l'extrême droite lors de la première élection de Donald Trump et qualifié de "signe de haine" par l'Anti-Defamation League (ADL).



Comme à son habitude, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui avait racheté Twitter pour le renommer X en 2022, n'a donné aucune explication sur ces changements qui ont fait le buzz.



Son nouveau pseudonyme peut être une allusion à Maximus Decimus Meridius - le général romain joué par Russell Crowe dans Gladiator en 2000 - et de +kek+, une expression fréquemment utilisée par les internautes d'extrême droite et de nombreux trolls pour remplacer +lol+.



Avant de changer de pseudonyme, M. Musk avait publié une annonce sur X: "Kekius Maximus atteindra bientôt le niveau 80 dans PoE hardcore". PoE est une référence apparente au jeu vidéo populaire Path of Exile.



À la suite du changement de pseudonyme de M. Musk, la valeur du memecoin Kekius Maximus - cryptomonnaie inspirée d'un meme internet - a grimpé de près de 1.400% mardi après-midi, selon le site CoinGecko alors que les internautes s'interrogent pour savoir s'il s'agit d'une blague ou d'un message caché en faveur des cryptomonnaies.



Le milliardaire sera un des personnages clé sous le mandat de Trump qui l'a nommé à la tête d'une commission pour "l'efficacité gouvernementale", un organe créé pour tailler dans les budgets fédéraux, un des chevaux de bataille de Donald Trump comme d'Elon Musk.