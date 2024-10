Motocross : Kyle Helme champion de Polynésie

Tahiti, le 21 octobre 2024 - Pour la septième et dernière journée du championnat de motocross polynésien, pas de surprise : c’est bien Kyle Helme qui devient champion de Polynésie, après que le titre lui a échappé pendant trois ans. Il devance le vainqueur 2022/2023, Jonas Lee Wing, en catégorie MX1. Chez les plus jeunes, c’est Kahiki Dubois Lehartel, le grand favori, qui s’impose non sans mal dans la catégorie MX3.



La dernière manche du championnat de motocross polynésien s’est déroulée dimanche sur le terrain Vaitarua à Taravao. En jeu : les titres de champions des catégories kids, loisirs, MX3 (65cc et 85cc), vétérans (45+ et 55+) et dans la catégorie reine du MX1. Même si, depuis l’avant-dernière journée, qui s’était déroulée fin septembre, les principaux favoris s’étaient déjà détachés, rien n’était encore fait. Car en motocross, une chute, une blessure, une défaillance de la machine peuvent faire s’envoler tous les rêves d’un pilote.



Kyle Helme, le nouveau champion 2023/2024, connaît bien ce genre de situation. Trois années de galères et un titre 2023 qui lui file entre les doigts après une vilaine blessure. “Ça a été vraiment dur ces trois dernières années. Je me suis souvent blessé, surtout quand j’étais proche du titre. Moralement, j’ai eu des moments de doute, mais je voulais vraiment revenir pour aller chercher ce titre”, nous avait-il confié lors de la 6e et avant-dernière journée du championnat. C’est chose faite ce dimanche, et même s’il ne lui fallait que la première manche pour être titré, Kyle remporta aussi la deuxième en 26'01 sur quatorze tours, avec le meilleur temps sur un tour (1'35''900), pour sceller sa domination sur la saison. Cette performance n’a été possible que grâce au magnifique parcours de son principal concurrent et champion en titre 2022/2023, Jonas Lee Wing, qui n’a jamais rien lâché.



Dans les autres catégories, les différents leaders ont aussi terminé en beauté. Pour le MX3, c’est Kahiki Dubois Lehartel qui clôt une magnifique saison. Favori de cette catégorie, il a tenu son rang toute la saison. Même si cette finale n’a pas été des plus faciles, avec l’opposition livrée par Raiherenui Teheipuarii et Kaipolani Mao, ainsi que quelques problèmes mécaniques, le petit prince du motocross a livré une bataille digne des plus grands, sur une piste rendue boueuse par les dernières intempéries. En catégorie MX1 Seniors, Ka'ui Tom Sing Vien conserve la première place et remporte donc le championnat. Chez les vétérans, Heiari Lehartel continu d’écrire sa légende, avec un titre supplémentaire qui se rajoute à son immense palmarès.



Un championnat de motocross polynésien 2023/2024 qui s’achève et qui laisse sa place à la Pacific MX Cup, les 23 et 24 novembre, qui verra cette année différentes nationalités s’opposer sur le traditionnel terrain de Vaitarua. Encore un magnifique spectacle que peut nous offrir le motocross.

Catégories Noms MX1 Kyle Helme MX3/85CC Kahiki Dubois Lehartel MX3/65cc Temana Martin Loisir Elliot Armand Vétérans 45+ Heiari Lehartel Vétérans 55+ Daniel Begue Kids Keanu Matheau

