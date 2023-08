Moruroa e tatou tente de se renouveler

Tahiti, le 9 août 2023 - Samedi 19 août prochain, Moruroa e tatou invite ses membres à renouveler son bureau. Une journée qui donnera peut-être le ton d'un renouveau tout court pour l'association de défense des anciens salariés du Centre d'expérimentation du Pacifique.





L’association Moruroa e tatou prévoit de renouveler son bureau, samedi 19 août prochain lors d’une assemblée générale de ses membres qui pourrait donner lieu à un nouvel élan. En effet, depuis de longs mois maintenant, le fleuron de la lutte contre le nucléaire en Polynésie française et la reconnaissance des maladies radio-induites des années post CEP s'est essoufflé. Ses têtes pensantes sont toutes parties : Roland Oldham, John Doom et Bruno Barrillot ont désormais rejoint nombre de ceux qu'ils ont défendu.



Hiro Tefaarere a repris le flambeau depuis, mais pour quel résultat ? Phagocytée par l'Église protestante mā'ohi, qui a déclaré par la voix de son président, François Pihaatae, que Moruroa e tatou, “c'était eux”, l'association est aphone.



Au lendemain du décès du dernier pilier en 2019, Roland Oldham, le Pasteur Mitema Tapati avait donné le ton de l'orientation religieuse, et donc politique, de Moruroa e tatou. “Moruroa e tatou est une branche d’activité de l’Église protestante Mā’ohi. Il faut être en symbiose avec l’Église protestante. Il faut choisir quelqu’un qui pourra le faire. Il ne faut pas que Moruroa e tatou aille dans le sens contraire de l’EPM.” Tout était déjà dit. L'avocat Philippe Neuffer avait alors repris qu'il fallait quelqu'un qui “soit apolitique”. Raté, Mitema Tapati vient d'être élu représentant Tavini à l'assemblée de la Polynésie française.



Lors des commémorations du 2 juillet dernier (premier tir à Moruroa en 1966, NDLR), l'association ne s'est pas montrée. Idem lors de la table ronde Reko Tika à Paris en 2021.



Hiro Tefaarere, qui pourrait être candidat à sa propre succession, expliquait il y a quelques jours que “le Covid a freiné l'association”. Il tire malgré tout un bilan satisfaisant des dernières années de Moruroa e tatou et se projette vers l'avenir.

Rendez-vous manqué avec macron Pour l'instant, trois candidats se seraient déclarés pour reprendre la présidence du mouvement. Hiro Tefaarere, ancien représentant Tavini dit “réfléchir” à sa candidature. La secrétaire du mouvement, Hannah Teamotuaitau, serait aussi sur les rangs. Enfin, le pasteur Mitema Tapati, nouvellement élu à l'assemblée dans les rangs bleus, pourrait lui-aussi se présenter.



Le président actuel tire cependant un bilan positif des années écoulées avant de se projeter vers l'avenir. “On a fait des réunions d'information sur le terrain. On a tourné au îles Sous-le-Vent et aux Marquises. Il y a eu un regain de participation.”



Très en verve, l'ancien président de l'assemblée de la Polynésie française poursuit : “Moetai Brotherson est parti à Paris comme député avec une proposition de loi sur le nucléaire. Ce sont nos propositions qui sont dans ce document.”



Si Hiro Tefaarere a un regret, c'est celui finalement de ne pas être allé à la rencontre du président Macron lors de sa venue au fenua. “On aurait pu le rencontrer”, explique-t-il. “C'est dommage quelque part. On parle quand même de 20 000 à 30 000 morts à cause des essais nucléaires.”

Exhumer les archives sur les cancers Conscient des quelques rendez-vous manqués avec les autorités ou la population, Hiro Tefaarere souhaite “changer de manière de faire”. “Il faut travailler unis avec 193 et Tamari'i Moruroa”, souhaite-t-il désormais.



Le prochain combat de l'association Moruroa e tatou, pour Hiro Tefaarere, c'est la remise des documents que détient l'État sur les cancers en Polynésie. “Il faut que l'État transfère les registres des malades du cancer”, insiste-t-il. Et de poursuivre : “L'État assurait les ‘évasans’ jusqu'en 1987. On n’a aucun registre sur les malades, rien sur les ‘évasanés’, rien sur les décès. On nous cache encore beaucoup de choses.”



Hiro Tefaarere, qui se revendique être “celui qui aurait dû être le premier président de Moruroa e tatou s'il n'avait pas été empêché par ses responsabilités à l'assemblée de la Polynésie française” expliquait mardi soir que Moruroa e tatou était "toute sa vie". Une vie pour une association à laquelle il expliquait avoir donné naissance "grâce à ses crédits collaborateurs et ceux d'Oscar Temaru à l'assemblée de la Polynésie française" en 2001.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 10 Août 2023 à 14:16