Mort de Jean-Pierre Pernaut, star populaire du 13H de TF1

Paris, France | AFP | mercredi 02/03/2022 - C'était l'une des personnalités les plus populaires de France, le visage de l'information de proximité et la voix de la province: Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort mercredi à 71 ans des suites de son cancer du poumon.



L'annonce a été faite à l'AFP par Muriel Belgy, l'agente de l'épouse du journaliste, l'ex-Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay-Pernaut.



"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle indiqué.



Le 23 novembre, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé être atteint d'un cancer du poumon, après avoir déjà été traité pour un cancer de la prostate.



Dans la foulée de l'annonce de sa mort, la chaîne TF1 a fait part de son "immense douleur". Jean-Pierre Pernaut "a incarné l'édition du journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d'une fidélité sans faille du public, jusqu'à son dernier JT le vendredi 18 décembre 2020. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français", a souligné TF1.



"Il a mis un point d'honneur à proposer un journal qui réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et inventé l'information de proximité", a poursuivi la chaîne.



Elle a rappelé qu'il avait eu "l'idée formidable de créer, lorsqu'il a pris les rênes du 13H en février 1988, un réseau de correspondants partout en région, qui a contribué à la réussite de cette édition".



Interruption de programmes



Politiques, édiles, personnalités de l'audiovisuel, tous lui ont rendu hommage et certaines chaînes de télévision ont interrompu leur programme.



"Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas", a réagi le président Emmanuel Macron dans un tweet.



"Il a contribué à mettre en valeur nos territoires et la beauté de la France", a souligné la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur Instagram. Pour le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, premier édile de Cannes, "la carte et le territoire perdent leur plus authentique repère cathodique".



Parmi les personnalités de l'audiovisuel, Jean-Pierre Foucault, autre figure de TF1, a déclaré sur Twitter: "Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les Français aimaient. Et que l’intelligentsia brocardait... la France profonde est veuve".



Cyril Hanouna, animateur star de Touche pas à mon poste, émission populaire phare de C8, chaîne contrôlée par Bolloré, a dit perdre "un ami". Il l'avait reçu en décembre où il s'était confié, devant les téléspectateurs, sur son nouveau combat contre le cancer.



"JPP TV"



Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut s'est en effet imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire.



Il avait succédé à un autre monument, Yves Mourousi, alors patron du 13H00, en 1988. A l'époque, ce journal ne réunissait que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière celui d'Antenne 2.



Avec Jean-Pierre Pernaut aux manettes, il en rassembla le double chaque jour, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40% et un écart considérable sur la concurrence.



"Il y a 20 ans, j'étais le seul à parler des tempêtes. Pour les autres, c'était vulgaire. Aujourd'hui, quand il tombe deux centimètres de neige quelque part, c'est quatre sujets au 20H00 de France 2", avait dit Jean-Pierre Pernaut il y a quelques années lors d'une rencontre avec l'AFP.



Celui qui avait intégré TF1 dès sa création, début janvier 1975, avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité.



Le septuagénaire était toutefois resté actif sur "JPP TV", une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée "Jean-Pierre et vous". Il avait également créé en 2021 un magazine papier, baptisé "Au coeur des régions".