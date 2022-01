Moorea, terrain d'entraînement idéal pour le Rimap-p

Moorea, le 22 janvier 2022 - Le régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (Rimap-p) a mené un exercice opérationnel de grande ampleur, baptisé Allobroges, ce week-end à Moorea. Après la traversée à pied du col de Vaiare vers les hauteurs de Opunohu vendredi, une soixantaine de soldats du régiment a effectué une série d’exercices samedi.



Le Rimap-p de Arue a procédé, conjointement avec la marine nationale et l’armée de l’air, un exercice opérationnel, baptisé Allobroges, ce week-end à Moorea. Parmi la soixantaine de soldats mobilisés, la moitié s’est rendue sur l’île sœur samedi matin via un navire de la marine nationale tandis que l’autre moitié est arrivée à l’aérodrome de Moorea par un avion de l’armée de l’air. Une fois réunis à la baie de Vaiare, la troupe s’est dirigée à pied vers le Belvédère de Opunohu, en passant le col de Vaiare. Après avoir campé sur place dans la soirée, les militaires ont procédé à une série d’exercices d’entraînement à Opunohu dans la journée de samedi. Ils devaient, "à la demande de la préfecture, réduire des brigands qui sévissent l’île de Moorea."



"Travailler la rusticité des combattants"



Trois objectifs ont été déterminés, comme l'explique le capitaine de la 2ème compagnie du Rimap-p, Pierre Olivier : "Le premier est de travailler sur un niveau de compagnie de 100 personnes. Le deuxième est de travailler sur une mise en place d'une liaison entre Tahiti et Moorea via deux vecteurs maritime et aérien. Enfin, il s’agit de travailler la rusticité des combattants à pouvoir faire leur exercice de 48 heures : se déplacer, stationner et combattre dans un milieu tropical montagneux comme Moorea."



Les conditions météorologiques et les montagnes de l’île sœur ont permis de retrouver une situation idéale pour la réalisation de l’exercice Allobroges. "On peut bien travailler grâce au relief. C’est très montagneux, abrupt… Le terrain est très abrasif. On peut voir aussi qu’il pleut et qu’il y a beaucoup d’humidité. Les soldats ont pris tout leur équipement. Cela permet de bien travailler dans toutes ces conditions-là." Arrivés en novembre dernier sur le territoire, ces militaires, qui sont en fait des chasseurs alpins du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces, près de Grenoble, sont en mission en Polynésie Française jusqu’au mois de mars prochain.