Moorea peine à reprendre l'électricité

Tahiti le 19 décembre 2022 – L'Epic Te ito rau no Moorea assurera dès le 1er janvier la distribution de l'électricité à Moorea. Selon le tāvana Evans Haumani, les habitants de l'île sœur ne devraient pas subir de coupure d'électricité. Mais en attendant les tensions restent à régler avec le personnel d'EDT qui devraient intégrer l'Epic.



Le tāvana de Moorea-Maiao, Evans Haumani, ainsi que les membres du conseil d'administration de l'Établissement public à caractère industriel ou commercial (Epic) Te ito rau no Moorea-Maiao se sont réunis ce lundi matin à la mairie de Te'avaro pour “une démonstration des outils commerciaux et d'exploitation du service public de l'électricité” de l'île sœur.



Le tāvana a rappelé que cela fait cinq ans qu'il travaille sur la mise en place de cet Epic et que cet établissement sera fin prêt pour le 1er janvier prochain. Il assure avoir mis en place cette structure pour assurer le service de l’électricité après avoir demandé à l'ancien Pd-g d'EDT le bénéfice que faisait la société à Moorea. “Il ne me l'a jamais donné. Et au final, je ne peux pas dire quels sont les bénéfices qu'ils ont faits. C'est pour cela que j'ai décidé de monter cet Epic”. Selon l’édile, la reprise en main du service de l’électricité devrait permettre de baisser le prix de l’énergie. “Au début on va avoir le même tarif que propose EDT actuellement, ensuite on va réfléchir à combien on va mettre le kilowatt”. L’Epic projette l'installation de panneaux solaires avec une aide attendue du fonds vert. Un recours à l’énergie photovoltaïque que le tāvana estime favorable à une limitation des coûts grâce à une baisse de la consommation d’énergies fossiles pour la production d’électricité à Moorea.



Le directeur général de l'Epic Te ito rau no Moorea, Lionel Lafage, se donne une année pour “assurer l'équilibre” de son établissement avant d’étudier une éventuelle baisse du tarif. “Le contexte mondial avec l'augmentation du prix des hydrocarbures fait que c'est un contexte assez difficile”, estime-t-il cependant. “Notre objectif c'est de pouvoir si possible maintenir le prix actuel et si possible le réduire.”



Déjà des tensions avec le personnel



L'Epic devrait démarrer le 1er janvier prochain et les 14 agents d'EDT devraient être repris. Mais à quelques jours de la reprise du service de l’électricité, des tensions demeurent entre l'Epic, la commune et les agents. Ces derniers étaient invités ce lundi matin à participer à la réunion mais leurs chaises sont restées vides. Interrogé à ce sujet, le tāvana Evans Haumani dément, alors même qu’ils ont été conviés e-mail. Quant au directeur général de l'Epic il affirme que les agents ont été retenus par “des contraintes d'exploitation […] pour assurer la continuité et la gestion du service”. Mais selon nos sources, ces futurs-ex personnels d'EDT ne voulaient pas y participer tout simplement parce que les problèmes concernant leur reprise sont encore en instance, contrairement à ce qu'avancent le tāvana et le directeur de l'Epic. En effet avec le nouvel établissement, les quatorze agents d'EDT voient la disparition de leur comité d'entreprise et de tous les avantages qui vont avec. Ces derniers demandent à ce que cette perte soit remplacée. “Nous, on n'a rien demandé, nos clients étaient satisfaits de notre services” martèle-t-on du côté des agents d’EDT concernés par ce reclassement à l’Epic. Des négociations sont encore au menu. Et si aucun accord n’est trouvé avant le 31 décembre, l'île sœur pourrait débuter l’année 2023 dans le noir…

Evans Haumani : "on va réfléchir à combien on va mettre le kilowatt" Pourquoi la mise en place de cet Epic ?

“J'ai fait un appel d'offres pour la reprise. J'étais étonné qu'EDT ne réponde pas (…) : toujours rien un mois après ; cela m'a mis dans la difficulté. Je me suis demandé comment est-ce qu'on allait faire. C'est comme cela qu'on a pris la décision (…). On ne les a pas mis de côté, ce sont eux qui nous ont lâchés et je ne sais pas pourquoi. D'où la mise en place de l'Epic. J'ai rencontré l'ancien Pd-g d'EDT. Je lui ai dit que la commune ne l'a pas abandonné. Je voulais continuer avec eux mais ils n'ont pas répondu [à l'appel d'offres]. On ne pouvait pas faire marche arrière sinon je me retrouvais devant la justice. J’ai dit à EDT que si l'Epic rencontrait des soucis on pourrait faire appel à eux. Mais je n'ai eu aucune réponse de leur part. J'avais même l'impression qu'ils voulaient tout prendre et même la direction de l'Epic. Je leur ai répondu que cela était trop tard.”



Les agents d'EDT étaient invités à cette réunion mais il n'y avait personne. Pensez-vous que c’est problématique ?

“Non, on ne les a pas conviés ce matin. Mais j'ai rencontré leurs délégués syndicaux et le syndicat CSIP pour préparer leur intégration dans l'Epic et afin qu'on n'ait pas de soucis. On a signé un premier protocole d'accord concernant la suite, puis un deuxième et on devrait enfin signer le dernier protocole. J'ai rencontré les agents d'EDT et je leur ai dit que tous les avantages qu'ils avaient à EDT ils vont les garder ainsi que leur salaire. Ils ont accepté.”



Doit-on s’attendre à une baisse des tarifs ?

“C'est pour cela qu'on a monté l'Epic. Le prix de l'électricité n'arrête pas d'augmenter. On va avoir le même tarif que propose EDT actuellement ensuite on va réfléchir à combien on va mettre le kilowatt. Pour ce qui est du mazout ce problème est réglé et j'ai dit aux ingénieurs qu'à partir de 2024-2025 on installe les panneaux solaires. On va utiliser le fonds vert pour ces installations et nos dossiers sont prêts (..). À Maiao on va faire de même.”

Lionel Lafage DG de l'Epic : "On est prêt. Il n'y aura pas de coupure" L'Epic sera-t-il opérationnel pour le 1er janvier ?

“On est prêt. Il n'y aura pas de coupure. On a pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'on ait une continuité du service public avec notamment la reprise des agents d'exploitation et de distribution d’EDT. Les effectifs restent les mêmes, les moyens restent les mêmes et nous avons même mis des moyens supplémentaires pour faciliter la gestion et l'exploitation par les agents et faciliter l'accès à l'information pour les abonnés.”



Comment cela va se passer pour le transfert des contrats ?

“L'acceptation de la facture correspondra à l'acceptation du règlement et donc du transfert complet de son contrat. Il n'y aura pas pour les usagers de nouveaux contrats à signer. Pour le prélèvement automatique un mailing sera mis en place et envoyé à ceux qui ont opté pour cela, et il y aura un formulaire à signer de façon dématérialisé pour assurer la continuité du paiement des factures.”



Vous avez déjà travaillé sur la tarification ?

“Nous allons repartir sur les mêmes tarifs appliqués aujourd'hui (…). Le contexte mondial avec l'augmentation du prix des hydrocarbures fait que c'est un contexte assez difficile (…).L'Epic va créer des projets à base d'énergie renouvelables avec l'objectif d'avoir in fine une réduction du prix de la consommation des hydrocarbures, et par conséquent assurer un amortisseur par rapport à l'augmentation des tarifs, équipements et des énergies fossiles.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 19 Décembre 2022 à 20:02 | Lu 332 fois