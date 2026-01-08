

Moorea : fermeture temporaire de structures communales à Afareaitu

Tahiti, le 21 juin 2026 - En raison des conditions météorologiques exceptionnelles (vigilance orange), la commune de Moorea-Maiao a pris un arrêté de fermeture temporaire de plusieurs structures communales à Afareaitu, à compter de ce mercredi 21 janvier.



Sont concernés la salle omnisports, la salle polyvalente, le terrain Atoroteaa, le dojo communal ainsi que l’école primaire de Afareaitu.



Les vents violents et les fortes pluies ont provoqué des dégradations, notamment des arrachements de tôles et des risques d’inondation. La réouverture de l’ensemble des équipements et de l’école est prévue vendredi 23 janvier, sous réserve d’une amélioration des conditions météorologiques. La commune appelle la population à la plus grande prudence.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 21 Janvier 2026 à 15:18 | Lu 339 fois



