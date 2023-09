Moorea - Réhabilitation de la décharge communale à l'étude

Tahiti, le 13 septembre 2023 – Fermée depuis 2008, la décharge communale de Moorea fait l'objet d'une étude afin de déterminer le degré de sécurité du site et d'en envisager la réhabilitation. En parallèle, la déchetterie de Temae, située en contrebas, devrait également profiter de travaux de rénovation après 15 ans d'activité.



La commune de Moorea a récemment demandé au syndicat mixte Fenua Mā, en charge de la réhabilitation des décharges contrôlées, ou non, une expertise concernant le site de Temae. Inactive depuis 2008, la décharge communale n'aurait pas fait l'objet de suivi particulier depuis. “Comment envisager la réhabilitation de cette décharge ? C'est la question qui nous a été posée par la mairie et à laquelle nous devons répondre aujourd'hui”, déclare Benoît Layrle, directeur général de Fenua Mā, qui précise : “Tout d'abord, il faut bien comprendre de quoi on parle. Une réhabilitation, dans ce cas précis, ce n'est pas prendre tous les déchets pour les envoyer ailleurs. Ni la réouverture du site par exemple. Non. Il s'agit ici d'une mise en sécurité de la décharge, par rapport à son passif et des déchets déjà entreposés. Tout l'enjeu de cette étude est d'établir un diagnostic qui nous permettra de décider quelles mesures concrètes prendre afin de minimiser l'impact de ces résidus. Actuellement, nous ne savons pas précisément quelle est la hauteur des déchets, la nature et la qualité du sol qui se trouve en dessous, ou encore la forme et la proportion que ces déchets ont pris depuis le temps.”



Des méthodes connues et efficaces



Si certains déchets sont tellement âgés qu'ils ne produisent plus de lixiviat, ils peuvent néanmoins dégrader de nouveau les sols suite aux infiltrations d'eau non maîtrisées. Et pour y remédier, certaines méthodes ont déjà fait leurs preuves : “Il est quasi impossible de soulever tous les déchets, pour y mettre ensuite une bâche imperméable en dessous, pour enfin remettre les déchets par dessus. C'est trop coûteux”, explique Benoît Layrle. “En revanche, nous pouvons installer un chapeau étanche sur le massif de déchets, afin d'entraîner le ruissellement des eaux de pluie vers des canalisations en périphérie qui déverseront ces eaux dans la rivière d'à côté.”



Selon le syndicat Fenua Mā, ces études permettront également de voir si l'utilisation de puits de captage de biogaz sera nécessaire. En effet, les déchets, s’ils sont trop humides, vont se dégrader et macérer jusqu'à former des gaz tels que le méthane, hautement inflammable et donc dangereux. Car “s'il n'est pas question de rouvrir la décharge communale, après réhabilitation, il est tout à fait possible d'utiliser ces terrains pour en faire des terrains de jeux ou des parkings par exemple. Tout dépendra des projets de la mairie. Ces sites peuvent être remodelés”, assure Fenua Mā.



Peau neuve pour la déchetterie



Concernant la déchetterie et le centre de transfert situés en contrebas, la commune souhaite également donner un coup de neuf et améliorer la circulation sur le site. “Actuellement, il y a quatre flux importants qui se croisent quotidiennement sur le site : la commune et ses camions, les habitants et leurs voitures, les professionnels et leurs véhicules de fonction (souvent des camions), et enfin nos camions qui récupèrent les déchets. Cela fait du monde parfois sur le site et tout le monde se retrouve bloqué. Donc il faut résoudre ce problème de circulation”, explique le directeur général de Fenua Mā.



Il sera également question d'améliorer les conditions sanitaires pour les gardiens, mais aussi de mettre aux normes certains aspects de la sécurité comme des balustrades pour éviter que les gens ne tombent dans les zones de dépôt par exemple. Et puis “le bâti date de 15 voire 20 ans déjà, il est temps de rénover et consolider au moins l'existant”, conclut le syndicat mixte Fenua Mā. Toutefois, les particuliers devront attendre avant de voir se concrétiser ces différents projets. En effet, la déchetterie ne devrait montrer son nouveau visage qu'en 2026, tandis que la décharge communale devrait être réhabilitée aux alentours de 2027, si les études valident le projet.