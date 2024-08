Mont-Blanc: un alpiniste tué et quatre blessés après une chute de serac

Lyon, France | AFP | lundi 05/08/2024 - Un alpiniste a été tué et quatre blessés lorsqu'un bloc de glace, un sérac, s'est détaché d'un glacier d'un sommet du massif du Mont-blanc dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture de Haute-Savoie.



Cette chute de sérac, un bloc de glace de grande taille entouré de crevasses au sein d'un glacier, s'est produite vers 03h00 du matin "dans le secteur du Mont-Blanc du Tacul en Haute-Savoie, à environ 4.100 mètres d’altitude", précise la préfecture dans un communiqué.



Sur les cordées d'alpinistes qui se trouvaient à proximité, soit 15 personnes en tout, "le bilan provisoire fait état d’une victime décédée ; d'une victime en urgence absolue ; de trois victimes en urgence relative". "Les dix autres personnes s'en sont sorties indemnes", dit la préfecture.



D'importants secours ont été mobilisés, avec des hélicoptères, des équipes cynophiles ou encore des secouristes. "L’ensemble des victimes a été pris en charge par les services de secours puis évacué vers les établissements hospitaliers de Sallanches et d’Annecy", selon le communiqué.



"D’après les premières informations recueillies, l’origine du déclenchement de la chute de sérac serait naturelle", fait encore savoir la préfecture.

