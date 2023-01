Moments entre femmes à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 26 janvier 2023 - La Maison de l’enfance de Nuku Hiva a accueilli mardi des mamans pour un atelier bien-être et détente. Une occasion pour les vahine de prendre soin d'elles mais aussi d'échanger sur les sujets de la parentalité, l'éducation et la famille.



La Maison de l’enfance de Nuku Hiva, qui dépend du Fare Tama Hau de Tahiti organise régulièrement des événements à destination des parents. C'était le cas mardi avec une journée bien-être détente. La Maison de l'enfance est un lieu convivial qui accueille chaque jour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles, mais elle est surtout un lieu d’apprentissage et de vie sociale qui met en place de nombreuses activités gratuites qui poussent à développer le langage, la motricité et la socialisation de l’enfant pour l’aider à bien grandir en société.

“On aime beaucoup inviter les enfants à participer aux événements de l’année comme Noël, la chandeleur, la Fête des mères ou encore Halloween, confie Mathilde Vignon, directrice de la Maison de l’enfance, puis entre ces événements ponctuels nous organisons d’autres activités ludiques, pratiques et gratuites qui favorisent la rencontre, l’échange et le partage entre les enfants mais aussi entre les parents.”



Ainsi, mardi, les intervenantes de l’établissement ont accueilli parents et enfants pour cette journée bien-être. Se retrouvaient au programme des discussions sur la parentalité, la vie de famille ou encore l’éducation, puis dans la mesure ou le bien-être passe aussi par les soins apportés au corps, un atelier de confection de produits cosmétiques faits maison était animé par Mathilde et Fabienne.



“Même si on devient maman on reste avant tout une femme”



“Les journées bien-être sont organisées pour les parents, explique Mathilde Vignon. Ce sont surtout les mamans qui adhèrent à ces projets, elles viennent avec ou sans bébé et le but est de faire en sorte que chacune puisse retrouver son côté femme. Car même si on devient maman on reste avant tout une femme et il est important de s’autoriser à partager des moments avec plusieurs femmes tout en prenant soin de soi, en se mettant en valeur. Il ne faut pas négliger le fait que quand on est disponible en tant que femme, on est disponible en tant que maman.”

Ainsi, les vahine se sont succédé tout au long de la journée, et elles ont notamment appris la recette d’un gommage corps et visage à base de sucre, de miel et de citron, d’un soin pour visage à base d’aloe vera ou encore d’un masque à l’argile et au miel.



“L’objectif de ces confections de cosmétiques, précise la directrice, c’est d’offrir la possibilité de se familiariser avec des soins à la portée de toutes les femmes puisque les produits utilisés sont très faciles à trouver et très économiques, voire gratuits pour certains. Il s’agit aussi d’utiliser des produits sains. Puis le but ultime est de faire en sorte que les femmes puissent et aient envie de refaire ces produits de beauté à la maison, seule ou entre copines.”