Moetai Brotherson rend hommage au Roi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII

Tahiti le 1er septembre 2024. Le Président de la Polynésie française a rendu un hommage solennel au Roi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII lors d’une cérémonie tenue sur le Marae Tūrangawaewae, à Ngāruawāhia en Nouvelle-Zélande.



Le Roi Tūheitia, leader du Kīngitanga, mouvement historique fondé en 1858 pour unir les iwi (tribus) sous une même souveraineté, a été une figure emblématique de l'unité et de la résilience culturelle pour les Māori. Sous son règne, le Kīngitanga a continué à jouer un rôle clé dans la promotion des droits des Māori et la préservation de leur patrimoine culturel. Le Marae Tūrangawaewae, lieu principal du Kīngitanga, a longtemps été un symbole de rassemblement et de dialogue pour les différentes communautés Māori, et a accueilli de nombreux événements significatifs sous la direction du Roi Tūheitia.



Le Président de la Polynésie française, en rendant hommage sur ce site sacré en Nouvelle-Zélande, a souligné l'importance de renforcer les relations entre les peuples polynésiens et de valoriser les liens culturels qui les unissent. Cet hommage reflète un profond respect des peuples premiers du Pacifique, dont le peuple maori.



Cette cérémonie témoigne également de l’engagement commun à préserver et à célébrer l'héritage culturel des peuples polynésiens, tout en fortifiant les relations diplomatiques et les collaborations futures entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande