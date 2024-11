Moetai Brotherson reçoit deux représentants de l'Union européenne

Tahiti, le 5 novembre 2024 – Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a reçu ce lundi Anna Burylo et Maurizio Cian, représentants de l'Union européenne. Au menu des discussions, la gestion des eaux usées, la montée du niveau de la mer, la connectivité numérique, la transition énergétique ou encore l'exploitation des ressources marines profondes.



Le 54ème comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) a débuté ce mardi matin au Hilton de Tahiti en l'absence du président du Pays en route pour les Australes avec les membres de son gouvernement pour tenir un conseil des ministres délocalisé. En marge de cet évènement, Moetai Brotherson a reçu la veille deux représentants de l'Union européenne, Anna Burylo et Maurizio Cian, pour leur première visite officielle en Polynésie.



Lors de cette rencontre, le président a attiré leur attention sur "la proactivité croissante de la Chine dans la région Pacifique" avant d'aborder différents thèmes stratégiques comme l'énergie, le numérique, la santé ou les transports. De leur côté, les représentants iront sur le terrain à Tahiti, Moorea et Bora Bora pour visiter des projets financés par l'Union européenne grâce au 10ème et 11ème FED (Fonds européen de développement) et au programme océanien PROTEGE.