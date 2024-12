Moetai Brotherson a rencontré la FRAAP : le point d’indice à 1500, "la réponse est non”

Tahiti, le 4 décembre 2024 – Le président du Pays Moetai Brotherson a finalement rencontré les fonctionnaires de la FRAAP mardi soir pendant six heures. Il estime “avoir apporté des réponses” à “95%” des 18 points de revendication du préavis de grève. Un projet de protocole d’accord est en cours de rédaction au ministère de la Fonction publique. Sauf qu’il reste un “gros point bloquant”, et pas des moindres puisqu’il s’agit du tout premier de la liste, à savoir la demande de revalorisation du point d’indice salarial des fonctionnaires du Pays de 1060 à 1500 francs. “La réponse est non”, répond avec fermeté le président.





Programmée initialement ce mercredi soir à 18h, la réunion entre la Fédération des agents de l’administration de Polynésie (FRAAP) et le président du Pays s’est finalement tenue hier soir comme on a pu l’apprendre avec un post de Moetai Brotherson. Interrogé à la sortie du conseil des ministres, le président a confirmé avoir avancé ce rendez-vous à la demande du syndicat, et ils ont pu aborder ensemble les 18 points de revendication, et “d’autres points spécifiques à certains services” du préavis de grève qui doit prendre effet ce jeudi à minuit. Avec face à lui “un syndicat avec des représentants de bonne foi qui veulent comprendre”, Moetai Brotherson estime avoir “apporté des réponses” à 95% de leurs demandes.



Mais il reste un point bloquant. Le principal en fait, puisque c’est la revendication première de la FRAAP, autrement dit, revaloriser leur point d’indice en le faisant passer de 1060 à 1500 francs. “Ce point d’indice est juste impossible à satisfaire puisque ça représenterait tous les ans une dépense supplémentaire de 11 milliards de francs”, répond le président du Pays qui est ferme et qui ne changera pas d’avis. “Je leur ai dit que si vous maintenez votre position sur le point d’indice à 1500 la réponse est non. Un bond de 1060 à 1500 en une seule fois, la réponse sera aussi forcément non, on ne va pas tourner autour du pot”.



Est-ce à dire qu’en plusieurs fois cela pourrait être envisageable ? Cela reste à déterminer. Moetai Brotherson a demandé au ministère de la Fonction publique de rédiger un “projet de protocole d’accord” qui sera transmis à la FRAAP dans la journée. Le président leur a également proposé de les revoir ce soir. “Est-ce qu’ils viendront ? est-ce qu’ils ne viendront pas ? ce n’est pas à moi de vous le dire”, a conclu le président qui a également rappelé aux représentants de la FRAAP que tous les ans, au mois de mars, “des discussions sont planifiées sur la question du point d’indice”. De son côté, la FRAAP enchaîne les réunions ce mercredi matin dans différents services administratifs.