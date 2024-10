Mobilisation propalestinienne: la police intervient devant Sciences Po Paris pour déloger des manifestants

Paris, France | AFP | mercredi 09/10/2024 - La police est intervenue mercredi matin devant les locaux de Sciences Po Paris, bloqués brièvement par une centaine d'étudiants qui manifestaient "en soutien au peuple palestinien", a constaté l'AFP.



Depuis environ 07H30, des manifestants avaient bloqué l'accès à l'établissement avec un amas de poubelles, vélos et trottinettes. Sur une banderole attachée aux grilles d'une fenêtre de l'école, on pouvait lire: "ni oubli, ni pardon". Un grand drapeau palestinien a également été étendu dans la rue, devant l'entrée de l'école située rue Saint-Guillaume dans le VIIe arrondissement de Paris, a constaté une journaliste de l'AFP.



L'accès à l'école a été débloqué peu avant 09H00 après l'intervention de la police, dans le calme et les cours, annulés en première partie de matinée, ont repris dès 10H00, selon la direction de Sciences Po Paris.



"Nous ne pouvons rester silencieux face aux atrocités commises à Gaza", a déclaré au mégaphone un représentant du comité Palestine de Sciences Po, qui a souhaité garder l'anonymat.



"Depuis un an, je vois des images de violence horribles. Je veux que le monde entende parler de la Palestine et que ces massacres stoppent", a dit à l'AFP Alice, étudiante à Sciences Po Paris, syndiquée à l'Union étudiante. Selon elle, "il était important d'être là aujourd'hui pour montrer que la lutte continue".



A Paris, un autre rassemblement à l'appel de syndicats étudiants est prévu mercredi à partir du 18H00 place de la Sorbonne.



A Rennes, une quarantaine d'étudiants ont bloqué mercredi matin l'accès au bâtiment de Sciences Po. L'établissement était toujours fermé à la mi-journée, selon la direction, contactée par l'AFP.



Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, avait mis en garde vendredi les présidents d'université sur leur responsabilité dans le "maintien de l'ordre" avant l'anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Il avait invoqué "les principes de neutralité et de laïcité du service public de l'enseignement supérieur".



Mardi, quelques petits rassemblements ont eu lieu devant Sciences Po à Paris ou Lille. A Menton, devant un autre établissement de Sciences Po, des inscriptions ont été découvertes (dont "Free Palestine, Free Lebanon") et ont donné lieu à une plainte de la direction.



Sciences Po a été au printemps le théâtre de plusieurs mobilisations propalestiniennes ayant entraîné des interventions de la police, dans un climat politique électrique.