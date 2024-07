Mission troisième tour pour la Team France

Tahiti, le 27 juillet 2024 – Deux sur quatre : c’est le bilan de la première journée de compétition olympique pour l’équipe de France de surf, à Teahupo’o. Samedi, Joan Duru s’est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale, suivi de Vahine Fierro, qui n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires. Deuxièmes de leur série, Kauli Vaast et Johanne Defay, blessée à la tête, devront passer par le round éliminatoire de repêchage pour tenter de rejoindre leurs compatriotes.



Après une première édition à Tokyo, en 2021, les tant attendues épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 ont été lancées à 7 heures tapantes, samedi matin, dans des conditions modestes, où il fallait chercher les tubes et ne pas lésiner sur les manœuvres. L’Australien Ethan Ewing, l’Allemand Tim Elter et le Sud-Africain Jordy Smith – qui a tenté un tube par la droite, première surprise de la journée ! – ont ouvert les hostilités lors d’un premier round marqué par des séries de 30 minutes à trois surfeurs.





Joan Duru donne le ton

La matinée a bien commencé pour l’équipe de France. Premier à s'élancer dès la deuxième série, Joan Duru a eu fort à faire face à l'Australien Jack Robinson, vainqueur de la Shiseido Tahiti Pro 2023, et au Sud-africain

La matinée a bien commencé pour l’équipe de France. Premier à s'élancer dès la deuxième série, Joan Duru a eu fort à faire face à l'Australien Jack Robinson, vainqueur de la Shiseido Tahiti Pro 2023, et au Sud-africain Matthew McGillivray . Champion du monde ISA en 2021, le surfeur landais de 35 ans a lancé les hostilités avec un premier tube, suivi d'une manœuvre, noté 6,17 points. Combatif, il a enchaîné les vagues, notées 2,83, 4,67 et 4,33. Malgré ses cinq points de suture consécutifs à une blessure à la cheville à l'entraînement, Jack Robinson a signé ses deux meilleures vagues à 6,83 et 6,53 points, menant la série. Avec une ultime vague notée 7,67, Joan Duru a finalement repris l'avantage en décrochant la meilleure note de la série, se qualifiant de justesse pour le troisième tour avec un total de 13,84 contre 13,36 pour l'Australien et 5,26 pour le Sud-africain, envoyés en repêchage.

Kauli Vaast au repêchage

Après l’impressionnante performance du Péruvien Alonso Correa, les airs aussi habituels qu’époustouflants du Brésilien Gabriel Medina, la chute fracassante du Marocain Ramzi Boukhiam et le 9,33 de l’Américain John John Florence, il a fallu attendre la septième série pour voir Kauli Vaast entrer dans la compétition face au Péruvien Lucca Mesinas et à l'Américain Griffin Colapinto, 2e du championnat mondial de la WSL. Lors de la septième série, le surfeur tahitien de 22 ans a commencé en chutant dans un tube noté 1,50 point. S'armant de patience, notre 'aito s'est faufilé dans un petit tube noté 4,60, suivi d'une nouvelle tentative à 5,83. À un peu plus d'une minute de la fin, Kauli Vaast s'est adroitement joué de la priorité pour remonter en s'emparant d'une vague notée 7,80 points. Ça n'a malheureusement pas été suffisant face à Griffin Colapinto, qui a répliqué avec un 7,50 et un 5,77, se sortant miraculeusement d'un tube noté 9,53 – meilleure note de la journée, à ce stade – pour s'adjuger la victoire avec un total de 17,03 points. Le Péruvien était également dans la course avec trois vagues notées 6, 4,33 et 5,10, pour un total de 11,10. Deuxième de la série avec un score de 13,63, Kauli Vaast n’a pas échappé au repêchage.





Vahine Fierro, reine incontestée

Après les hommes, place aux femmes, samedi midi. Après une redoutable entrée en matière de la part de l’Américaine Caroline Marks (17,93 points), Vahine Fierro était attendue dans la deuxième série du round 1, où la « reine de Teahupo’o » était opposée à la Péruvienne Sol Aguirre et à l'Espagnole Janire Gonzalez Etxabarri. Après un début de série difficile dans des conditions de houle compliquées, Vahine Fierro a trouvé un tube, suivi de manœuvres, noté 6,17 points, prenant d'emblée la tête de la série. Elle n'est pas sortie du tube suivant, qui a été noté 2,43. Score qu'elle est parvenue à améliorer avec une vague à 5 points, pour un total de 11,17. Malgré plusieurs tentatives, ses adversaires n'ont pas réussi à l'atteindre avec un score de 4,30 pour la Péruvienne et de 2,43 pour l'Espagnole. Notre 'aito vahine de 24 ans s'est donc qualifiée directement pour le round 3.



Johanne Defay blessée, mais combative

Après une série aux airs de finale entre trois surfeuses du Top 7 mondial, l’Américaine et maillot jaune Caitlin Simmers, l’Australienne Molly Picklum et la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, c’était au tour de Johanne Defay, elle-même 6e au classement de la WSL, de se jeter à l’eau lors la cinquième série. La surfeuse réunionnaise s’est mesurée à la Costaricaine Brisa Hennessy, adversaire de taille, et à la Nicaraguayenne Candelaria Resano, détentrice d’une des deux places de « l’universalité » attribuées à des surfeurs issus de petites délégations.



Première à s'élancer pour profiter des belles conditions de vagues, la surfeuse réunionnaise Johanne Defay a perdu l'équilibre en se positionnant dans le tube, se blessant à la tête. Après quelques minutes d'hésitation sur son état de santé auprès de la Water Patrol, la surfeuse de 30 ans a rapidement repris la compétition, avec un casque. Ses deux vagues suivantes ont chacune été notées 2,33 points. Elle est ensuite parvenue à améliorer son score avec un 5 et 4,50. Mais Brisa Hennessy a dominé la série en commençant par une vague à 8,33 points, suivie d'un 3,33, remplacé par un 6,50, puis un 7,23, pour un total de 15,56 points. La Nicaraguayenne (9,43) et la Française (9,50) s’orientent donc vers le deuxième round de repêchage, qui devrait être lancé demain, dimanche.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 27 Juillet 2024 à 17:41 | Lu 177 fois