Miss Tahiti, " tête d’affiche " de la saison 2 de Ciné Kid

Papeete, le 15 septembre 2018 - Ciné Kid, les matinées de cinéma, exclusivement réservées aux enfants, ont fait salle comble pour leurs reprises, ce samedi 15 septembre au cinéma Liberty. Et pour cette saison 2, Miss Tahiti n’a pas hésité à jouer le rôle de guest star auprès des enfants venus passer une matinée trop top !



" Je déclare la séance ouverte. Et soyez sages ! " , énonce avec un brin de solennité, Miss Tahiti 2018, la maîtresse de cérémonie, en lançant la nouvelle saison de Ciné Kid. Ça y est, après la trêve des vacances scolaires, les matinées Ciné Kid, initiées en mars dernier par Patricia Dybman, ont repris du service ce samedi 15 septembre au cinéma Liberty. Et le pitch de cette nouvelle saison reprend le même et bon scénario que la précédente : les enfants se font un bon ciné et s’amusent (sous la responsabilité de personnes qualifiées), pendant que les parents font leurs vies de leurs côtés. Bref, que du gagnant/ gagnant !