Miss Tahiti et ses dauphines engagées dans la lutte contre le cancer

Tahiti, le 16 octobre 2024 - Le Club des entreprises contre le cancer et la Ligue contre le cancer mènent différentes actions tout au long de ce mois d’octobre. Des stands sont dressés au centre Vaima deux fois par semaine, des monuments éclairés de rose le vendredi soir. Ce mercredi midi, Miss Tahiti et ses dauphines sont passées pour une séance photo.



Tous les mercredis et samedis de ce mois d’octobre, le Club des entreprises contre le cancer avec la Ligue contre le cancer tiennent un stand au centre Vaima (Plazza haute), en plus le vendredi soir ils sont à l’initiative d’une opération originale : des monuments sont éclairés en rose (voir encadré). Cela permet de gagner en visibilité mais aussi de sensibiliser le public à la cause. Miss Tahiti et ses deux dauphines sont passées ce mercredi midi témoignant de leur engagement dans la lutte contre la maladie.



Le Club des entreprises contre le cancer est né au début de l’année 2023. Ce club veut marquer l’implication des entreprises dans la lutte contre la maladie dans le cadre de leur engagement RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). “Car, justifie Olivier Kressmann, vice-président du club, la RSE ce n’est pas seulement l’environnement, c’est aussi la santé des salariés.”



30 entreprises, 6.900 salariés



La création du Club, qui compte aujourd’hui 30 entreprises pour 6.900 salariés, contribue à l’information des salariés et favorise le dépistage. Ainsi, les femmes peuvent par exemple aller faire leur mammographie sur leur temps de travail. La guérison des cancers en général, du sein en particulier, est intimement liée à la précocité du dépistage. Toute démarche qui sensibilise et encourage au diagnostic précoce prend donc tout son sens. “Rappelons qu’en Polynésie, le taux de guérison des cancers du sein est de 55%, contre 88% en métropole en raison des retards de diagnostic”, indique Olivier Kressmann.



Sur les stands, le public a pu trouver conseils et goodies, il a pu participer à la création d’un mur collectif d’encouragements pour toutes les femmes et leur famille qui ont eu ou continuent à lutter contre la maladie.



Première !



Des bâtiments publics sont éclairés de rose tous les vendredis soir du mois d’octobre. Le 18 et le 25, ce sont la mairie de Papeete et la cathédrale qui seront mises en lumière. Vendredi dernier, c’était au tour du CHPF et de la mairie de Punaauia.





Contact



Pour en savoir plus sur le club des entreprises contre le cancer, contacter Olivier Kressmann : 87 77 89 76



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 16 Octobre 2024 à 22:41 | Lu 177 fois