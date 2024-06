Miss Tahiti : Le grand oral pour les candidates

Tahiti, le 17 juin 2024 – Ce lundi, à l'hôtel InterContinental de Faa'a, les candidates à l'élection de Miss Tahiti ont passé leur grand oral devant le jury. Une étape importante de la compétition qui compte pour 40% de la note finale attribuée le soir de l'élection qui aura lieu dans seulement quelques jours.



À seulement quatre jours de l'élection, la tension monte chez les candidates à Miss Tahiti. D'autant que ce lundi, ces dernières avaient rendez-vous avec le jury de la compétition pour un grand oral décisif. En effet, si nos reines de beauté ont très certainement peu de choses à se reprocher d'un point de vue physique, le jury de Miss Tahiti, quant à lui, tient à s'assurer que ces jeunes prétendantes ont une tête bien remplie, une certaine tenue, et surtout les épaules assez larges pour assurer le rôle et les responsabilités de Miss Tahiti. “C'est une épreuve très importante car elle compte pour 40% de la note finale”, explique Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014 et membre du comité. “Lors de l'entretien, les questions sont variées. Tout dépend de la candidate, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle dit. Les membres du jury s'adaptent bien souvent. En réalité, il s'agit davantage d'un moment de découverte pour ces derniers plutôt qu'un test à faire passer”, assure l'ancienne Miss Tahiti.



Du côté des candidates, on s'est préparé comme on peut, ou pas : “Je pense que parfois, c'est peut-être mieux de ne pas trop se préparer”, assume Oriata Terranova, candidate n°2 à Miss Tahiti 2024. “Les réponses viennent beaucoup plus naturellement, elles sont plus spontanées. Lorsque c'est trop préparé, on a l'impression que l'on récite un texte et c'est justement ce que l'on veut éviter. Le comité a d'ailleurs insisté sur ce point lors de notre oral blanc.” Surtout qu'au final, les membres du jury ont, pour la plupart, été bienveillants. “Ça s'est super bien passé, je suis vraiment contente”, assure Hereata Charpentier, candidate n°1 à Miss Tahiti, à la sortie de son entretien avec le jury. “Il n'y a pas eu de questions pièges, pas de tentatives d'entourloupe, rien de tout ça. Le jury est bienveillant. Ils veulent juste apprendre à nous connaître, en savoir un peu plus sur nos projets de vie, nos projets si on gagne cette élection. En tout cas, ça y est, c'est passé ! Maintenant, j'ai hâte de finir les répétitions et de défiler, de danser. On vous promet vraiment un très beau spectacle avec plein de surprises.”



Très à l'aise, les candidates de cette année ont semblé beaucoup moins stressées et agitées que les années précédentes, selon les propres observations du comité. “Les caractères des candidates évoluent avec le temps”, témoigne Hinarere Taputu. “Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, c'est une partie intégrante de leur vie et elles maîtrisent toutes ces outils. Ça change beaucoup de choses.” Un gain de confiance en soi nourrie par une popularité non négligeable sur lesdits réseaux. Toutefois, les candidates sont prévenues : “Miss Tahiti, c'est une institution et nous sommes vraiment exigeants sur certaines bases : Nous voulons une représentante qui aime sa culture, qui aime son peuple, qui est accessible et qui puisse nous représenter à l'international. Ces critères-là ne changent pas. Mais surtout, aujourd'hui, on attend de ces filles qu'elles soient naturelles, vraies, authentiques. Il ne faut pas qu'elles jouent un rôle ou qu'elles s'inventent une vie.” Verdict ce vendredi 21 juin dans les jardins de la mairie de Papeete.