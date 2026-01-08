

Miss France fait fondre Papeete

Tahiti, le 30 janvier 2026 - De la solennité de la mairie à l’effervescence du marché, Miss France a vécu une matinée 100 % chaleur humaine ce vendredi à Papeete. Accueillie à la mairie par les enfants des écoles, les matahiapo et le conseil municipal, elle a pris le temps de chaque rencontre avant de signer le livre d’or aux côtés du tavana Michel Buillard. Puis, cap sur le marché de Papeete. Une foule dense, chaleureuse, parfois émue, qui s’est refermée autour de la reine de beauté, Hinaupoko Devèze. Portée par les chants et danses marquisiennes du groupe Kaipeka, elle s’est laissée aller à un bain de foule sincère, fait de mots simples et de moments partagés. Un instant suspendu, à l’image du fenua : généreux, vibrant et profondément humain. Retour en images.

















Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 30 Janvier 2026 à 12:53 | Lu 923 fois



