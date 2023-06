Miss Dragon, un jury inédit pour le grand oral de ce samedi

Tahiti, le 3 juin 2023 – Ce samedi, les candidates à l'élection de Miss Dragon ont participé au grand oral. Elles ont ainsi pu présenter leur personnalité et leur motivation devant un jury inédit, présidé par Patrick Yung et composé, entre autres, de l'ancienne Miss Tahiti, Tumateata Buisson.



Dans la salle de réunion de l'hôtel Te Moana à Punaauia, les candidates à l'élection Miss Dragon 2023 font les cent pas, partagées entre stress et motivation. En effet, si la soirée de l'élection ne se déroulera que samedi prochain, elles ont participé ce samedi à leur grand oral, devant un jeune jury, composé de neuf personnes, présidé par Patrick Yung et dont font partie la dernière Miss Dragon, Heimiti Teng, ou encore Miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson.



Dans une interview donnée à Tahiti Infos lundi dernier, le président du comité Miss Dragon, Georges Vanffaut, révélait avoir eu du mal à reconstituer un comité, ce qui explique notamment la jeunesse de ce jury. "Cette année, c'est vrai que c'est une toute nouvelle équipe", a-t-il expliqué samedi matin entre deux entretiens. "Pour le constituer, on a demandé à des gens de la communauté chinoise, mais pas seulement. C'est un jury métissé, comme l'est la communauté chinoise aujourd'hui". "On n'a pas beaucoup d'expérience, c'est vrai, mais on peut amener un regard nouveau. Après, on a la chance d'avoir une ancienne miss et une ancienne deuxième dauphine Miss France", a ajouté Patrick Yung.



Un oral bienveillant mais déterminant



Cet événement est déterminant pour les candidates, qui se sont présentées chacune leur tour devant le jury afin de répondre à des questions diverses. En effet, cet oral compte pour 40% de la note finale décernée aux candidates. "On nous demande comment on vit notre culture chinoise, est-ce qu'on cuisine, ce qu'on souhaite faire si on est élue miss, qu'est-ce qui nous a poussé à participer à l'élection...", a expliqué l'une des candidates, soulagée, en sortant de la salle d'examen. "On est toutes un peu stressées, forcément, mais on est vraiment soudées et on se rassure mutuellement."



"Hormis le physique, on se concentre également sur la prestance, l'élégance, ce qu'elles vont apporter en tant que Miss Dragon", a déclaré le président du jury. "Tout compte, car l'objectif, c'est vraiment de cerner au mieux la personnalité des candidates et de déterminer celle qui représentera le mieux la communauté chinoise, surtout après quatre années sans élection. Ce n'est pas un exercice facile." Rendez-vous désormais la semaine prochaine, le samedi 10 juin, pour la soirée de l'élection qui se déroulera dans les jardins de l'hôtel de ville de Papeete. Les réservations pour assister à la cérémonie, en tribune ou en table dîneurs, sont d'ores et déjà ouvertes.