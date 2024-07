Miss Aimeho Nui 2024 : ​Leimoana Buchin fière de représenter son île

Moorea, le 16 juillet 2024 - Leimoana Buchin a été élue Miss Aimeho Nui 2024 samedi soir à la salle omnisports de Afareaitu devant Mihiau Apa, sa première dauphine, et Laie Ikawai, sa deuxième dauphine. Originaire de Paopao, la toute nouvelle reine de beauté de l’île Sœur est actuellement étudiante en deuxième année de droit à l’Université de la Polynésie française et ambitionne de devenir avocate. Parmi les causes qu’elle veut défendre à Moorea, la protection du patrimoine culturel et naturel de l’île ainsi que l’aide aux jeunes touchés par la drogue. Leimoana Buchin a accepté de se confier aux lecteurs de Tahiti Infos.



Laimoana, pouvez-vous vous présenter ?

“Je m’appelle Leimoana Buchin, j’ai 19 ans et je suis originaire de Paopao. Je suis née à Moorea et j’ai grandi à Maharepa.”



Qu’avez-vous ressenti après l’obtention de votre titre de Miss Aimeho Nui 2024 ?

“J’ai ressenti beaucoup de joie et de fierté, car j’ai vu que ma famille était tout émue, très heureuse… La fierté est le premier sentiment que j’ai ressenti.”



Est-ce que ce titre de Miss a été un rêve de jeune fille pour vous ?

“Je n’en ai jamais rêvé. Avant cette élection, une tante m’a proposé de vivre cette expérience. C’est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit que c’était une expérience qui allait beaucoup m’apporter et me faire grandir. J’ai effectivement beaucoup gagné en confiance. Cela a été une découverte ou une redécouverte de moi-même. Je me suis découvert d’autres qualités comme la confiance, l’élégance, la prestance, etc. Je m’affirme maintenant pleinement, contrairement à avant.”



Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur ?

“Je vais dire la protection de l’environnement, l’éducation et l’égalité des sexes.”



Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus à Moorea ?

“C’est la drogue dure, car on voit les conséquences néfastes avec des jeunes qui deviennent de plus en plus accros. Cela commence dès leur plus jeune âge. C’est un fléau que j’aimerais vraiment éradiquer sur notre belle île. J’ai vu beaucoup d’amis tomber dans ce cercle vicieux de la drogue dure. Ils n’arrivent plus à s’en sortir. C’est vraiment une descente aux enfers pour eux. J’aimerais beaucoup les aider à surmonter leurs difficultés.”



Comptez-vous utiliser votre titre de Miss Aimeho Nui pour les aider ?

“J’aimerais utiliser ce titre de Miss pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences néfastes de la drogue. Je ne veux pas les juger, mais les aider et leur tendre la main afin qu’ils sortent de ce cercle vicieux.”



Et concernant l’environnement ?

“Je trouve que la population de Moorea est très sensible aux valeurs liées à la protection de l’environnement et du patrimoine. J’aimerais, avec ce titre de Miss Aimeho Nui, me rapprocher des associations qui militent pour la défense de ces causes. J’aimerais contribuer davantage à la mise en place des projets de la fédération Tāhei ‘auti ia Moorea, à laquelle j’ai adhéré il n’y a pas si longtemps. Je n’ai pas encore eu le temps de me lancer réellement dans leurs actions, mais j’aimerais vraiment le faire. J’adhère à leurs missions, car il est essentiel de protéger notre patrimoine, notre culture, notre biodiversité et de les transmettre aux nouvelles générations.”



Que faites-vous dans la vie ?

“Je suis étudiante. J’ai obtenu un baccalauréat STMG au lycée Samuel-Raapoto et je fais actuellement des études de droit à l’université. J’ai toujours voulu en savoir plus. J’ai toujours voulu consacrer ma vie au droit et en savoir plus, car je déteste l’injustice. J’ai beaucoup été témoin à Moorea de l’injustice et de la violence. J’ambitionne de devenir plus tard avocate en droit civil de la famille.”



Avez-vous un message à adresser à la population, celle de Moorea en particulier ?

“Je remercie tout d’abord toute la population de Moorea, car c’est grâce à elle que je suis élue et que je peux remplir cette fonction de Miss Aimeho Nui 2024. J‘en suis très fière. J’aimerais dire aux habitants que je suis là et que je suis à leur écoute. Je suis prête à les représenter. Je leur dis encore merci.”