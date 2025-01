Miliani Simon, née pour surfer

À peine âgée de 13 ans, Miliani Simon, étoile montante du surf polynésien, a réussi l’exploit de remporter le championnat de surf polynésien dans trois catégories. Récemment vainqueur de la Taapuna Master, elle remporte aussi la coupe en Open et en Juniors. Des titres qui viennent conclure une année extraordinaire. Maintenant, l’avenir lui appartient.



Quelle trajectoire pour Miliani Simon ! On la savait bien partie lorsqu’en octobre, elle remportait la Taapuna Master en catégorie Open. Avec un niveau très relevé, cette compétition a vu passer de grands champions comme Pascal Luciani, Ariimoana David ou encore Steven Pearson, le coach de Miliani. “Ça fait plusieurs années que je suis Mili. On s’est beaucoup entraînés sur des spots compliqués. Elle a énormément progressé, et quand je vois ce qu’elle fait en Open, devant des concurrentes qui ont un niveau très élevé, je suis fier de son parcours”, déclare Steven Pearson.



La jeune surfeuse a terminé son année en beauté en remportant les titres de championne de Polynésie en Open, Juniors et Minimes, ainsi que la coupe dans les deux premières catégories, tout en devenant vice-championne dans la troisième. Un exploit jamais réalisé dans le monde du surf tahitien, et qui plus est par une jeune fille de 13 ans. “Ce qu’elle a réalisé à son âge, c’est exceptionnel. Déjà l’année dernière, elle avait remporté la Rip Curl GromSearch, une compétition qui réunit les meilleurs surfeurs et surfeuses d’Europe dans sa catégorie. Cette année, elle a confirmé son très gros potentiel.”



“Détermination, sérieux et plaisir”



Née au bord de la plage de Taharuu, de parents passionnés de surf, Miliani Simon monte sur une planche très tôt et dompte rapidement les plus belles vagues de Polynésie en participant à toutes les compétitions. Très douée, elle est repérée par la Fédération tahitienne de surf, qui l’emmène concourir au niveau international avec l’équipe de Tahiti. “Entre les championnats du monde et la GromSearch, Miliani a très vite voyagé et a montré que, même loin de son île, elle était capable de performer. Sa détermination et son sérieux lui ont permis de vite progresser. Mais ce qui est important, c’est le plaisir qu’elle prend quand elle est sur l’eau”, confie son père.



Des parents qui entourent leur fille pour qu’elle s’épanouisse dans son sport, mais aussi dans sa vie personnelle. “Miliani est très consciente de l’investissement qu’il faudra mettre pour atteindre ses objectifs sportifs. Mais elle sait aussi que les études sont tout aussi importantes et qu’il faut mener ce double projet études/sport de haut niveau pour garder un équilibre de vie, nécessaire pour bien évoluer.” Une jeune fille bien dans sa peau, entourée par beaucoup d’amour.



Championnats du monde juniors et WSL en ligne de mire



Un entourage nécessaire vu ce qui l’attend l’année prochaine : des Championnats du monde juniors avec l’équipe de Tahiti et le début de son intégration dans les compétitions de la WSL (World Surf League). “On va participer au Tour Pro Juniors et on va aussi essayer de faire quelques étapes des QS (Qualifying Series), qui est la première marche vers le Championship Tour WSL, le meilleur niveau au monde. C’est beaucoup d’investissement personnel et financier. Il faudra faire beaucoup de sacrifices, mais comme tous les parents, on veut que notre fille soit heureuse, donc on trouvera des solutions.”



Des solutions qui passeront par l’investissement des sponsors et un planning très bien organisé. Miliani Simon risque d’avoir une année 2025 très intense. Mais vu son niveau et le plaisir qu’elle prend à vivre cette vie pleinement, nous pouvons parier que son futur sera des plus radieux et qu’elle apportera à la Polynésie son lot de titres et de médailles.









