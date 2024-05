Mexique: neuf morts et 50 blessés dans l'effondrement d'un chapiteau pendant un meeting électoral

Mexico, Mexique | AFP | jeudi 23/05/2024 - Un meeting électoral a tourné au drame mercredi soir dans le nord du Mexique, lorsqu'un chapiteau s'est effondré après une rafale de vent, tuant au moins neuf personnes dont un enfant, selon les autorités.



Au moins 50 autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement selon Samuel García le gouverneur de l'Etat de Nuevo León (nord-est), où s'est produit l'accident.



Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, les piliers soutenant un podium se sont effondrés sous l'effet d'un coup de vent et un écran géant est tombé sur la scène où se trouvait le candidat à la présidence, Jorge Álvarez Máynez, et d'autres membres du parti centriste Movimiento Ciudadano.



"J'ai le regret de vous informer que le nombre de personnes tuées dans l'accident s'élève à huit adultes et un mineur", a indiqué Samuel García, sur le réseau social X. Selon lui, au moins trois personnes subissaient une intervention chirurgicale.



Un peu plus tôt, s'adressant à la presse sur les lieux de l'accident, le gouverneur avait qualifié l'accident de "tragédie".



Le drame s'est produit dans la ville de San Pedro Garza, qui fait partie de la zone métropolitaine du centre industriel de Monterrey, capitale du Nuevo León.



Le chapiteau qui abritait le podium du candidat présidentiel s'est effondré alors que la région subissait des orages, des vents violents et de fortes pluies, a précisé le gouverneur.



D'autres images publiées sur X montrent des personnes en train d'être extraites d'un amas de structures en fer.



Álvarez Máynez, 38 ans, troisième dans les sondages pour les élections du 2 juin, et d'autres membres de son parti ont réussi à se mettre à l'abri en courant.



"Je vais bien et suis en communication avec les autorités pour suivre l'évolution de ce qui s'est passé. Le plus important pour l'instant est de s'occuper des victimes de l'accident", a écrit M. Maynez sur X.



Des équipes médicales ont été vues en train de transporter des corps sur des brancards orange vers des camionnettes en attente, tandis que des soldats parcouraient un champ jonché de débris et d'affiches de campagne maculées de boue.



Le parti de M. Maynez a annoncé dans un communiqué qu'il suspendait tous les événements de sa campagne "en solidarité avec les victimes".



"Hystérie" et "panique"



"Toutes les personnes qui se trouvaient sous la scène ont été évacuées et les blessés ont été emmenés à l'hôpital", a de son côté indiqué Javier González Alcántara, député du Movimiento Ciudadano, sur la chaîne Televisa.



"Soudain", la structure "s'est effondrée, m'a frappé à la tête et je me suis évanoui, le reste n'était que pure hystérie, pure panique", a ajouté sur Televisa l'un des participants au meeting, José Juan, racontant comment le chapiteau s'était effondré sur les candidats et le public.



Le service météorologique mexicain avait annoncé des rafales de vent atteignant 70 km/h et de possibles tornades notamment à Nuevo Leon dans la nuit de mercredi à jeudi.



Le meeting marquait la clôture de la campagne de la candidate du Movimiento Ciudadano à la mairie de San Pedro, Lorenia Canavati, qui était accompagnée d'Álvarez Máynez. Les candidats au Sénat et au Congrès du même parti étaient également présents.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président Andres Manuel Lopez Obrador a exprimé sa compassion à l'égard des membres des familles et des amis des victimes.



Claudia Sheinbaum, candidate du parti de gauche au pouvoir et grande favorite pour la présidence a exprimé sa "solidarité avec la famille et les amis des victimes". Elle a annoncé annuler un rassemblement prévu jeudi à Monterrey.



"Du fond du cœur, j'espère que personne n'a été gravement blessé par ce qui s'est passé lors de l'événement du Movimiento Ciudadano à Nuevo León", a déclaré de son côté Xóchitl Gálvez, candidate de l'opposition de centre-droit, sur X.



Notoriété croissante



Álvarez Máynez a gagné en notoriété grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et à sa participation aux débats présidentiels obligatoires, au cours desquels il a tenté de donner de lui une image indépendante, évitant les attaques personnelles contre les candidats en lice.



Proche du gouverneur de Nuevo León, qui appartient également au Movimiento Ciudadano, il était député fédéral au Congrès mexicain avant d'entrer dans la course à la présidence.



Ces derniers jours, les partis d'opposition lui ont demandé de se désister en faveur de Mme Gálvez, ce qu'il a refusé de faire.



Le Mexique s'apprête à vivre le 2 juin les élections les plus importantes de son histoire, au cours desquelles seront élus le président, les membres du Congrès, 9 des 32 gouverneurs et des milliers de fonctionnaires locaux.



Au total, un peu plus de 20.000 postes sont à pourvoir dans une campagne marquée par la violence du crime organisé, avec un total de 30 candidats tués depuis le début de la campagne électorale le 23 septembre, selon l'ONG Data Cívica.

