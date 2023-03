Mesures préventives de sécurité en mer

Tahiti le 6 mars 2023 - Dans un communiqué de presse, le ministère de la Culture de l’Environnement et des Ressources marines a rappelé les mesures préventives de sécurités aux usagers de la mer, après le dernier incident nautique à Hitia’a ce samedi.



Le ministère de la Culture de l’Environnement et des Ressources marines a diffusé ce lundi un communiqué recommandant les gestes de prudence que doivent observer les usagers de la mer : distance réglementaires de sécurité ; informations aux proches des heures de départ et d’arrivée estimée à destination. L’autorité rappelle aussi la nécessité de prévoir suffisamment de vivres et les équipements de sécurité à, avant toute traversée. Ce communiqué insiste en outre sur le fait que les plongées sous-marines ne doivent pas se faire seul et qu’il est essentiel de vérifier toute alerte météorologique avant de prendre la mer.

La campagne de prévention intervient après qu’un pêcheur a été retrouvé vivant et attaché au dispositif de concentration de poissons de Hitia’a, ce samedi 4 mars. Son embarcation avait été retrouvée vide au large des côtes de la commune, comme l’a rapporté Polynésie La 1ère ce week-end.