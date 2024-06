Mereana Reid Arbelot et Pascale Haiti au coude à coude dans la troisième circonscription

Papeete le 29 juin 2024. Le duel sera serré au second tour entre la député sortante, Mereana Reid Arbelot, et la candidate Amui tatou, Pascale Haiti dans la troisième circonscription.



On présageait d'une victoire assez facile, ou d'une avance confortable pour Mereana Reid Arbelot dans la troisième circonscription, mais l'alliance autonomiste avec Pascale Haiti-Flosse est parvenue à renverser les pronostics.



Avec 42,71%, la député sortante Mereana Reid Arbelot arrive en tête, mais est talonnée par Pascale Haiti avec 41,08%.



La clef de ce scrutin est peut être détenue par la troisième candidate de cette élection dans cette circonscription, Naumi Mihuraa qui arrive troisième avec 11,05%, insuffisant pour se qualifier pour le second tour.



Jules Hauata pour les Verts ferme la marche avec 5,16% des voix.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 29 Juin 2024 à 23:35 | Lu 942 fois