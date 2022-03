Mélenchon plaide pour un "autre monde" en meeting de plein air à Lyon

Lyon, France | AFP | dimanche 06/03/2022 - Ni la Russie de Poutine ni l'Otan: Jean-Luc Mélenchon a tenté d'élargir son assise pour rallier le second tour de la présidentielle, dimanche dans un meeting de plein air à Lyon, en plaidant pour un "autre monde" et une France "non alignée".



Depuis le début de la guerre, le candidat Insoumis a consacré l'essentiel de ses prises de parole à préciser sa pensée sur l'Ukraine, conscient de devoir dissiper les vives critiques de certains concurrents de gauche comme Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui l'accusent de complaisante vis-à-vis de Vladimir Poutine ces dernières années.



Car il a désormais largement passé la barre des 10% dans les sondages et espère poursuivre sa dynamique vers le second tour, barré pour l'heure par les trois candidats de droite et d'extrême droite.



Dimanche, sur une esplanade du quartier Croix-Rousse de Lyon remplie selon LFI par 15.000 personnes, le tribun n'y est pas allé par quatre chemins et a clamé d'entrée: "Stop à la guerre, stop à l'invasion de l'Ukraine, à bas l'armée qui envahit l'Ukraine. Solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit l'armée régulière ou ceux qui montent sur les chars pour ralentir leur avancée".



Mais dans son souci de ne pas se couper de ce peuple, Jean-Luc Mélenchon a aussi envoyé un "message de solidarité et d'amour aux Russes qui refusent la guerre" en manifestant. En introduction du meeting, a d'ailleurs été diffusé un message vidéo contre la guerre envoyé aux Insoumis par un militant de la gauche radicale russe, Alexeï Sakhnin.



"Parasite covidaire"



Cet entre-deux, l'Insoumis le prône pour toute la stratégie française à l'international, avec pour idée force le terme "non aligné", repris de la guerre froide.



"Si vous m'élisez, j'incarnerai une France non-alignée" qui "n'accepte pas un ordre du monde dans lequel il y aurait d'un côté l'Otan et de l'autre un bloc russe" et chinois, a-t-il encore déclaré.



"Je propose la sortie de l'Otan, organisation inutile, qui provoque par son agitation un peu partout des tensions, espérant en retirer ici ou là des subventions pour je ne sais quelle agence", a-t-il dit.



A la place, il a plaidé pour des "alliances altermondialistes qui partent de l'intérêt général humain" pour s'occuper non seulement de la prévention des conflits mais aussi de "la protection des biens communs", comme l'eau et l'air, et du défi climatique.



C'est par ce biais que Jean-Luc Mélenchon a fait le lien avec les thèmes plus nationaux de sa campagne présidentielle, le social et l'écologie.



Son "appel à relever le défi de l'humanité universelle" s'est aussi fait appel à "changer le cours de l'histoire, du monde, en commençant par changer la France".



Et l'Insoumis de dérouler ses critiques contre la France d'Emmanuel Macron, ironisant sur sa déclaration de candidature, vendredi, par une lettre: "Au moins un point positif dans cette lettre, elle ne tient qu'en quatre pages... Et on se fait pas engueuler, nous les bons à rien, les extrêmes, qui même en traversant la rue ne trouvons pas de boulot".



M. Mélenchon a brocardé les "cinq milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes". Huées dans l'assistance. "Vous êtes jaloux du bonheur des autres", a rigolé le candidat.



Puis, reprenant son sérieux, il a cogné sur l'augmentation de la fortune des plus riches, "des parasites covidaires" car avec des montants similaires "nous aurions pu quadrupler le budget de l'hôpital public".



Dans la foule, Dominique Foulon, 71 ans, ancien infographiste, a confié être optimiste pour son champion, jusqu'à un certain point: "On y croit... pour la qualification au second tour".



Il a admis que "la guerre en Ukraine peut avoir des effets sur la présidentielle, mais on ne sait pas encore dans quel sens. Mais en attendant, on a vu des photos de ¨Poutine avec Macron, Le Pen, Zemmour, tout le monde, sauf avec Mélenchon".