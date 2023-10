Médias: Le Quotidien de La Réunion en procédure de liquidation judiciaire

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | jeudi 04/10/2023 - Le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire du Quotidien de La Réunion, avec une poursuite d'activité de trois mois, a annoncé jeudi matin le journal dans ses colonnes.



Le journal, l'un des deux quotidiens d'information générale de l'île d'Outre-mer avec le Journal de l'île de La Réunion, était en cessation de paiement depuis le 15 septembre.



Le délai de trois mois a été accordé afin de permettre à d'éventuels repreneurs de déposer un dossier de reprise de ce média employant 53 salariés.



La date limite de dépôt a été fixée au 15 novembre. Les juges se prononceront le 13 décembre sur la viabilité ou non de ces offres potentielles.



A cette date, le tribunal de commerce estimera soit qu'aucune "offre sérieuse n'a été déposée et ce sera la liquidation, soit une offre est retenue avec une reprise dans la foulée, soit une ou plusieurs offres méritent d'être approfondies et les juges ouvriront une deuxième période", énumère le journal.



Leader de la presse papier locale depuis sa création en 1976, Le Quotidien de La Réunion est confronté depuis quelques années à de grosses difficultés financières.



En juillet 2020, le média avait été placé en redressement judiciaire et avait obtenu "l'abandon de 30% de (ses) dettes bancaires et l'étalement sur 10 ans du remboursement (du) passif", écrit Carole Chane Ki Chune dans un éditorial publié jeudi matin.



La présidente du journal note ensuite que "tous les efforts" de recherche de financement "n'ont pas été suffisants".



Carole Chane Ki Chune ajoute : "je renonce à m'acharner (…) afin de donner toutes ses chances à la survie de l'entreprise et des emplois".



"Cette issue n'est malheureusement pas une surprise", déclare dans les colonnes du Quotidien, Édouard Marchal, délégué syndical SNJ (Syndicat national des journalistes).



"Nous serons vigilants à ce que (les offres de reprises) soient viables économiquement et acceptables socialement tout en préservant l'indépendance du journal", poursuit le journaliste.



Les salaires de septembre seront payés "dans 10 à 20 jours" par le Régime de garantie des salaires, avait indiqué le journal dans son édition de mercredi.



Le Quotidien revendique 70.000 lecteurs sur son site internet, et son tirage est d'environ 12.000 exemplaires, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).