Mayotte: un recensement va être lancé "avec l'Insee et les maires", annonce Valls

Paris, France | AFP | mardi 07/01/2025 - Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a annoncé mardi qu'un recensement de la population à Mayotte serait lancé "avec l'Insee et les maires", estimant que l'archipel compte "sans doute" 500.000 habitants au lieu des 320.000 officiels en raison de l'immigration irrégulière.



"Nous allons lancer avec l'Insee et les maires un recensement parce que sans doute, aujourd'hui, on n'est pas loin des 500.000 habitants sur Mayotte", a déclaré Manuel Valls sur BFMTV, interrogé sur la situation dans l'archipel et les mesures prises par le gouvernement trois semaines après le passage du cyclone Chido.



Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, la population de Mayotte était estimée à 321.000 personnes au 1er janvier 2024.



Si l'Insee assure bien prendre en compte la population en situation illégale dans ses recensements, ces chiffres sont remis en cause par des élus locaux et une source proche des autorités estime qu'il pourrait y avoir "100.000 à 200.000 personnes de plus".



"Mayotte crève de deux maux majeurs: l'immigration irrégulière et l'habitat illégal. Si nous n'arrivons pas à résoudre ces deux dossiers, tout ce que nous sommes en train de faire, ça sera arroser du sable", a poursuivi le ministre des Outre-mer sur BFMTV.



Il a répété son objectif de passer à "35.000 à 40.000" reconduites à la frontière annuelles, contre un peu moins de 25.000 par an actuellement.



Mayotte, archipel français de l'océan Indien, est situé à quelques dizaines de kilomètres des Comores, qui revendiquent leur souveraineté sur le département français et d'où partent chaque année en bateau des milliers de candidats à l'immigration en France.



Face à l'immigration irrégulière, le Premier ministre François Bayrou avait plaidé fin décembre, lors de son passage à Mayotte, pour un "recensement général et précis de la population", posant également la "question" de revenir sur le droit du sol à Mayotte, déjà restreint.



Le dernier recensement exhaustif mené à Mayotte remonte à 2017, celui-ci étant ensuite "actualisé chaque année à partir des données d'état-civil sur les naissances et les décès ainsi que par la prolongation de la tendance en matière de flux migratoires", selon l'Insee.

