Mayotte: un policier mis en examen pour violences avec arme

Mamoudzou, France | AFP | mercredi 26/07/2023 - Un policier a été mis en examen pour violences avec arme et placé sous contrôle judiciaire après avoir blessé par balles, alors qu'il n'était pas en service, deux jeunes à la suite de heurts dans un quartier de Mamoudzou, à Mayotte, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.



Le policier, mis en examen pour violences avec arme ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) inférieure à huit jours et de plus de huit jours, a reçu le soutien d’une centaine d’habitants du quartier Cavani, selon la police.



Les faits se sont produits dimanche. Selon la police, quelque 100 à 150 personnes du quartier voisin, Kaweni, armées de couteaux, marteaux, machettes et barres de fer, ont agressé des passants après avoir quitté le stade où elles étaient venues voir leur équipe jouer.



"Ils s’en sont pris à des jeunes mais aussi à des anciens afin de voler des téléphones, de manière très violente", assure Laurent Simonin, à la tête de la direction territoriale de la police nationale à Mayotte.



Parmi eux, certains se seraient placés autour d’une voiture pour racketter ses occupants - un policier en civil et sa famille - et seraient parvenus à ouvrir une portière.



L’homme au volant a réussi à prendre la fuite avant de se garer plus loin pour rentrer chez lui.



"Arrivé à son domicile, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas fermé son portail et a pris son arme pour retourner à l’extérieur", raconte Laurent Simonin. Là, un groupe de jeunes, armés de machettes, de marteaux et de pierres, se serait avancé vers lui. Le policier en civil a alors "tiré plusieurs fois et blessé deux mineurs par balles". L’un au tendon d’Achille, l’autre à la cuisse.



Les deux victimes se sont vu attribuer 6 et 21 jours d'incapacité totale de travail (ITT) a indiqué la vice-procureure de la République, Véronique Compan, dans un communiqué.



Lors de l’agression dans sa voiture, le policier a également été légèrement blessé à la cuisse par une machette. Il a déposé plainte pour blessures, a précisé le parquet.