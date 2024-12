Mayotte: un cyclone en approche, les écoles fermées vendredi et samedi

Paris, France | AFP | jeudi 12/12/2024 - Tous les établissements scolaires resteront fermés vendredi et samedi à Mayotte, placée en pré-alerte cyclonique à l'approche du cyclone tropical intense "Chido" qui devrait toucher le département français de l'océan Indien ce week-end.



"D'un commun accord avec la préfecture, tous les établissements scolaires de notre territoire, de l'école maternelle à l'université de Mayotte seront fermés" vendredi et samedi, a indiqué l'académie de Mayotte dans un communiqué publié jeudi.



Dans son dernier bulletin, Météo France rapporte que le cyclone Chido se situe actuellement dans l'océan Indien à 920 km des côtes de Mayotte et se déplace à 22 km/h.



"Le système devrait passer à proximité de l'île et une dégradation des conditions météorologiques est attendue à partir de samedi en matinée avec des vents forts, des fortes pluies et des submersions marines possibles", selon Météo France.



La préfecture a placé l'archipel en pré-alerte cyclonique mercredi, n'excluant pas la possibilité que le cyclone passe au plus près de Mayotte. Elle appelle notamment à reporter toutes les sorties en mer de vendredi soir à dimanche, à faire des réserves d'eau et de nourriture et à rentrer ou fixer les obstacles susceptibles de constituer des dangers.



Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'envoi à Mayotte de 110 professionnels de la sécurité civile, dont 71 sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile et 39 sapeurs-pompiers du service d'incendie et de secours (Sdis) de La Réunion.



"Ces ressources seront déployées à Mayotte dès demain (vendredi) afin d'être pleinement opérationnelles avant l'arrivée de la tempête", est-il précisé dans un communiqué.



Mayotte est relativement épargnée par les cyclones, le dernier significatif remontant à décembre 2019 avec le passage de Belna. Environ 15.000 habitants avaient été préventivement logés dans des centres d'hébergement mais le cyclone n'avait pas fait de dégât majeur.



Nombre de Mahorais gardent toutefois le souvenir de Kamisy, en avril 1984, une époque où l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels.

le Jeudi 12 Décembre 2024 à 07:19 | Lu 67 fois