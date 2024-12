Mayotte: "Une vingtaine de morts" avérés mais le bilan "n'est pas encore établi", selon Bayrou

Paris, France | AFP | mardi 17/12/2024 - "Une vingtaine de morts" ont été recensés à Mayotte mais "le bilan" pour l'instant "n'est pas encore établi", a déclaré François Bayrou, qui s'est justifié mardi devant l'Assemblée nationale de sa présence polémique lundi soir au Conseil municipal de Pau.



Devant les députés, le nouveau Premier ministre a également évoqué "200 blessés graves" et "1.500 blessés qui sont en urgence relative".



Le préfet de Mayotte a évoqué "certainement plusieurs centaines" de victimes, peut-être "quelques milliers" après le passage du cyclone Chido.



M. Bayrou a précisé qu'"à peu près 50% du réseau électrique a été remis en route", avec un objectif de 75% "d'ici la fin de semaine". L'hôpital a retrouvé "quelque 50%" de son activité, et "à peu près 80% du réseau routier est de nouveau accessible", a-t-il ajouté.



Il a également annoncé la constitution de stocks de vaccins "qui sont en train d'être mis en place pour une conservation optimale à la Réunion et immédiatement projetables à Mayotte".



"La décision a été prise hier (lundi) soir sous l'autorité du Président de la République (...) de désigner un délégué interministériel", a par ailleurs indiqué le Premier ministre.



"L'espoir des populations est évidemment dans la reconstruction. Le gouvernement va lancer un appel à projets sur des conceptions d'habitation très rapides, préfabriquées, faciles à monter, pratiques à mettre en place et pas trop chères. (...) Et puis il y a la question des fonds pour aider tout cela. Il y a des fonds européens qui peuvent être activés. Le fonds Restore en particulier. Et puis il y aura la solidarité nationale et nous sommes là pour ça. Nous sommes là, l'État et les pouvoirs publics pour manifester une aide réelle"



Sur la question migratoire, M. Bayrou a évoqué "une déstabilisation qui dure depuis des années et qui tient à ce que des afflux de population" sont "très mal vécus par la population mahoraise". "A cela aussi nous devons apporter des réponses"



Le nouveau Premier ministre a par ailleurs dû se justifier de sa présence lundi soir au Conseil municipal à Pau. "Je vous répète que je participais à la réunion de crise autour du Président de la République", en visio-conférence depuis la cité paloise, a-t-il dit.



"Pau, c'est en France (...) J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19H00 à 23H00. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain", a ajouté le Premier ministre en répondant à une question de la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot.



Lundi soir, M. Bayrou a confirmé son intention de conserver son fauteuil de maire de Pau, et dit souhaiter ouvrir le débat d'un retour à un possible cumul entre un mandat de parlementaire et un mandat exécutif local.