Matariki Cup 2024 : la culture au centre du terrain

Tahiti, le 12 décembre 2024 - Pour la deuxième édition de la Matariki Cup, les îles Cook et la Nouvelle-Zélande se sont déplacées à Tahiti. Une semaine de volley-ball mais aussi d’échanges culturels, une volonté des quatre fédérations à l’origine de cet événement. L’objectif : se mesurer les uns aux autres sur le terrain, mais surtout découvrir des cultures jumelles, bien que rarement exploitées de la même manière.



Les fédérations de volley-ball de Tahiti, des îles Cook, de la Nouvelle-Zélande et de Hawai’i ont décidé ensemble de créer un événement qui leur permettrait de se retrouver pour partager une semaine de volley-ball, mais surtout faire découvrir à chacun la culture de l’autre. Organisée lors de la première édition aux îles Cook, c’est à Tahiti que s’est déroulée la deuxième édition de la Matariki Cup. Dimanche 8 décembre, l’équipe nationale des îles Cook, une sélection néo-zélandaise (Aotearoa), composée essentiellement de joueurs et de joueuses avec une forte culture maori, trois équipes du Fenua (Tefana, Pirae et Tiare), ainsi qu’une sélection polynésienne de moins de 21 ans, filles et garçons bien sûr, se sont retrouvées. Seule Hawai’i n’a malheureusement pas pu se déplacer.



“Les échanges et le partage sont à l’origine de cet événement. C’est pour cela que nous commençons toujours par une cérémonie où chaque nation présente, par des chants ou des danses, son patrimoine culturel. Les matchs se déroulent le soir, donc on profite aussi des journées pour leur montrer notre île et son histoire”, nous expliquait Anne Kare, vice-présidente de la fédération polynésienne, en charge des relations internationales. “C’est important pour nos jeunes de voir que les cultures traditionnelles sont implantées dans le sport. Quand ils voient le haka des Néo-Zélandais, par exemple, ça les impressionne. Cela leur montre l’importance des traditions. J’espère que cela leur donnera aussi des idées pour l’avenir.”



Se jauger au niveau international



Un tournoi qui permet de s’étalonner au niveau international, car les équipes se sont bien préparées pendant l’année. “Nous allons avoir un très bon niveau de pratique durant la semaine. Cela va permettre à toutes les équipes de voir où elles en sont au niveau international. De notre côté, en plus des trois équipes seniors qui se sont distinguées l’année dernière lors du championnat, nous avons engagé une sélection polynésienne des moins de 21 ans. Ils ne viennent pas que de Tahiti, mais aussi des Marquises et des îles Sous-le-Vent, qui sont les places fortes du volley-ball polynésien. En plus de leur très bon niveau, ils emmènent leur culture, et nous restons dans le cœur même du projet de la Matariki Cup”, insistait Anne Kare.



Tout au long de la semaine, les équipes vont tenter de se qualifier en s’affrontant les unes contre les autres. Vendredi 13 décembre, aura lieu la petite finale à 17 heures, suivie à 19 heures de la grande finale, hommes et femmes, au gymnase de Pamatai, à Faa’a. Du grand spectacle pour tous les passionnés de volley-ball.