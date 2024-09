Mata Tohora toujours derrière Paul Watson

Tahiti, le 16 septembre 2024 - L'association Mata Tohora organise un concert le 1er octobre aux 3 Brasseurs pour s'associer aux nombreuses preuves mondiales de soutien à Paul Watson, le président iconique de l'ONG Sea Shepherd, qui est emprisonné au Groenland depuis le 21 juillet dernier.



Après le grand sit-in organisé début septembre au parc Paofai de Papeete, l'association Mata Tohora continue de manifester son soutien envers Paul Watson, toujours incarcéré au Groenland. Ainsi, le 1er octobre prochain, un concert aura lieu aux 3 Brasseurs, à Papeete. Pour rappel, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, marin et militant, a été arrêté par la police danoise le 21 juillet suite à un mandat d'arrêt international émis par le Japon, qui demande son extradition. “En tant qu’association qui lutte pour la protection les baleines, il était impensable que nous ne fassions rien pour venir en aide à Paul Watson, qui est le plus grand défenseur de cette espèce au monde”, explique Agnès Benet, biologiste marin et fondatrice de l'association Mata Tohora, créée en 2013.



Convaincue du pouvoir que peuvent apporter les différentes manifestations autour de la libération du capitaine Watson dans le monde entier, Agnès Benet accentue ses actions sur l'île. “Le concert du 1er octobre aux 3 Brasseurs va être important dans notre lutte. La soirée débutera à 18 heures, l'entrée sera gratuite. À 22 heures, nous allons être retransmis en direct au Groenland (7 heures, heure locale) grâce à Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, lors de l'ouverture des portes du palais de justice de Nuuk pour la reprise du procès. Nous voulons montrer aux autorités danoises qu'une justice équitable doit être faite et que personnes n'acceptera que Paul subisse un lynchage politique.”



Autour des groupes Pepena et 21 grammes, qui organiseront la programmation musicale, avec la venue de beaucoup d'autres artistes, cette soirée concert va permettre à tous les amoureux des mers de se retrouver autour d'une même cause. “Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous aident dans l'organisation de cet événement. J'ai eu plein de retours positifs pour le lieu de cette soirée. Malheureusement, nous n'avons pu en choisir qu'un. Mais merci beaucoup à tous les autres qui ont répondu très vite favorablement”, poursuit Agnès Benet.



Par ailleurs, l'apport indéfectible du gouvernement depuis le début de cette affaire montre l'importance de la protection des baleines pour les Polynésiens. “Le président Moetai Brotherson s'est engagé dès le début à mes côtés. Il s'est positionné publiquement sur l'arrestation de Paul et a demandé au gouvernement japonais d'interrompre les poursuites.”



Agnès Benet espère que les soutiens à Paul Watson seront nombreux lors de cette soirée du 1er octobre et que son impact sera positif sur le dénouement de cette affaire qui risque de faire encore couler beaucoup d'encre.