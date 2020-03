Masques en tissu : Les précautions d'utilisation

Tahiti, le 30 mars 2020 - La cellule de crise Covid-19 du Pays a communiqué lundi les mesures de précautions d'usage pour les masques en tissu.



Sans qu’il soit rendu obligatoire par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Pays statue sur le port de masques en tissus pour la population, avec la possibilité de développer une production locale. Le lavage des mains reste bien sûr indispensable avant la pose du masque, et après l’avoir retiré. En effet, la cellule de crise Covid-19 précise que le port de ces masques a différents avantages : Ils permettent d’améliorer les gestes barrières en diminuant le contact entre les mains et le visage, ils visent à éviter de contaminer les autres ainsi que l’environnement et ils servent à se protéger des autres.



En revanche, des mesures de précaution doivent être prises pour la confection et l’entretien de ces masques : ils doivent être fabriqués en coton ou polyester ; ils doivent bien couvrir le nez, la bouche jusqu’au-dessous du menton ; ils ne doivent pas être touchés une fois mis en place, jusqu’au retrait ; plusieurs masques par personnes sont donc recommandés.



La cellule recommande donc que les masques soient toujours portés par la même personne. Et ils doivent être lavés chaque jour en machine selon un programme de lavage à 60°C pendant au moins 30 minutes. Enfin, ils doivent être réservés aux personnes ne présentant pas de signe (fièvre, toux) lors des sorties autorisées.