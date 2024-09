Martinique: un couple qui s'apprêtait à rentrer en métropole avec 100 kg de cocaïne interpellé

Paris, France | AFP | lundi 02/09/2024 - Un couple qui embarquait le 23 août à l'aéroport de Fort-de-France direction la métropole a été interpellé avec 107 kg de cocaïne dans ses bagages puis mis en examen samedi à Paris pour trafic de stupéfiants, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier.



Selon l'une des sources, les douaniers ont découvert dans leurs cinq valises 107,6 kg de cocaïne au total, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un vol pour Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle.



Le couple était arrivé en Martinique "avec un excédent de bagages de 198 kilos", ce qui pourrait suggérer qu'il était parti de métropole avec de la résine de cannabis et qu'ils devaient rapporter au retour de la cocaïne, selon cette source.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue en Martinique par les enquêteurs de l’antenne de l'Office anti-stupéfiants (Ofast) dans les Caraïbes, à l’issue de leur rétention douanière. Des perquisitions ont eu lieu en métropole.



Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé lundi qu'une femme de 49 ans et un homme de 51 ans ont été interpellés avec 107 kg de cocaïne le 23 août, alors qu'ils s’apprêtaient à prendre l’avion pour la métropole.



Ils ont été mis en examen samedi pour importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, notamment.



Les investigations de l'Ofast des Caraïbes ont "permis d’effectuer un rapprochement" avec un autre dossier de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, dans lequel deux autres personnes avaient été interpellées le 17 juillet, à leur arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle, avec 50 kg de cocaïne chacune, puis mises en examen.



Les deux dossiers ont été joints.



Selon le quotidien régional Le Courrier Picard, les deux mis en examen samedi sont une directrice d'un office de tourisme et son conjoint, ce que le parquet de Paris n'a pas confirmé.