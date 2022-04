Marquises, Tuamotu, Australes : ​Les archipels fidèles à Macron

Tahiti, le 24 avril 2022 – À l’instar des résultats du premier tour, le vote Macron l’emporte largement aux Marquises, aux Tuamotu-Gambier et aux Australes.



Pas de bouleversement notable dans le vote de ceux des 28 201 électeurs inscrits dans les archipels autres que celui de la Société qui se sont déplacés samedi pour voter. Les citoyens de ces îles éloignées du centre administratif de Papeete ont été 15 041 à se déplacer pour voter, avec un taux de participation moyen de 53,3% dans l’ensemble aux Marquises, aux Tuamotu-Gambier et aux Australes. Le second tour de la présidentielle enregistre des taux de participation particulièrement importants à Ua Huka (70%) à Tatakoto (71,4%) ou encore Rapa (66,3%). Dans l’ensemble, le vote Macron l’emporte très largement avec 61,6% des suffrages exprimés en sa faveur dans les archipels.



Macron fait 67,7% aux Marquises



C’est dans l’archipel des îles Marquises que le vote Macron réalise ses meilleurs scores. Le président sortant avait totalisé 62% des voix au premier tour de scrutin, le 9 avril. Samedi, il rassemble 67,6% des suffrages marquisiens, avec des résultats remarquables à Fatu Hiva (79,1%), Ua Huka (78,7%) ou encore Hiva Oa (73,6%). Il est intéressant de noter que le candidat Macron réalise ses plus mauvais scores dans les fiefs Tapura de Benoît Kautai, à Nuku Hiva avec 61,7% des suffrages, et de Joseph Kaiha à Ua Pou où il fait sa plus mauvaise performance marquisienne (58,7%).



Le Pen fait 58,5% à Rangiroa



Très vaste géographiquement, l’archipel des Tuamotu-Gambier ne compte en réalité qu’un peu moins de 14 500 électeurs inscrits répartis dans 18 communes étalées sur une très large part du territoire de la Polynésie française. Dans l’ensemble, le vote Macron arrive très largement en tête dans cet archipel avec 60% des suffrages en sa faveur. C’est sur l’atoll de Hikueru que le président sortant réalise son meilleur score avec 85,8% des suffrages exprimés, soit 102 votes. Le vote Macron est plébiscité aussi aux Gambier, où il totalise 443 voix (77%). Le vote Marine Le Pen arrive en tête dans seulement trois communes des Tuamotu. Dans celle très peuplée de Rangiroa (3 114 inscrits) où il totalise 58,5% des suffrages dans un contexte où le taux de participation a été de 57%, samedi. A Tatakoto aussi, où on observe un report de vote parfaitement opéré des voix d’Éric Zemmour au premier tour vers Marine Le Pen. La candidate souverainiste compte ainsi 79% des votes sous son nom parmi les 115 électeurs qui se sont exprimés au second tour. A Napuka enfin le vote Le Pen concerne 57,1% des bulletins glissés dans l’urne par les 135 électeurs qui ont voté samedi. Pour le reste, le vote Macron domine largement, sauf à Fangatau où il termine au coude-à-coude (51,8%).



Vote partagé aux Australes



Le vote Emmanuel Macron arrive globalement en tête dans l’archipel des îles Australes avec 57,4% de votes favorables samedi. Dans le détail le président sortant réalise son meilleur score à Rurutu, l’île la plus peuplée de l’archipel, fief de l’élu Tapura Frédéric Riveta. Avec un taux de participation assez important (57,8%) le président sortant y totalise samedi 69,9% des suffrages. Dans le reste de l’archipel, il n’y a guère qu’à Rimatara que le vote Macron fait un bon score (63,3%). Si la candidate souverainiste avait peiné à franchir la barre des 14% de votes au premier tour, sur l’ensemble de l’archipel où les consignes de vote de Tauhiti Nena et de Gaston Flosse paraissent avoir jouer à plein. Samedi Marine Le Pen totalise 42,6% des suffrages. Elle l’emporte haut la main à Rapa (73,2%). L’île avait voté en masse pour Valérie Pécresse au premier tour. La candidate RN fait un bon score (54,6%) à Raivavae et termine au coude-à-coude (49,9%) juste derrière Emmanuel Macron à Tubuai, deuxième île la plus peuplée de l’archipel.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Dimanche 24 Avril 2022 à 15:48 | Lu 133 fois