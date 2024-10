Marion Maréchal lance son propre mouvement politique et propose une "coalition" à Marine Le Pen

Paris, France | AFP | lundi 07/10/2024 - La députée européenne Marion Maréchal a annoncé lundi le lancement d'un mouvement politique, baptisé "Identité-Libertés", dont l'objectif est "de travailler à une coalition aux côtés de Marine Le Pen, Jordan Bardella et d'Eric Ciotti", dans un entretien au Figaro.



"J'ai décidé de lancer un mouvement politique pour contribuer à la victoire du camp national", explique la tête de liste du parti zemmouriste Reconquête! aux élections européennes, qui avait ensuite appelé à une alliance avec sa tante Marine Le Pen pour les législatives, à rebours d'Eric Zemmour, lui valant une exclusion du parti.



Dans cette nouvelle "coalition" avec lepénistes, ciottistes et, plaide-t-elle "jusqu’à Nicolas Dupont-Aignan", "je veux porter la voix d’une droite civilisationnelle qui soit à la fois +anti-woke+, anti-assistanat et anti-racket fiscal en rompant avec le +socialisme mental+ qui guide depuis trop longtemps les comptes publics, fait-elle valoir.



La nièce de la triple candidate malheureuse à la présidentielle estime en outre que Marine Le Pen est la "candidate légitime du camp national" pour la prochaine présidentielle, assurant qu'elle la "soutiendra" - contrairement à 2022.



"Je travaillerai à construire avec elle une majorité à l'Assemblée nationale dans laquelle soit représentée la droite civilisationnelle" ajoute-t-elle, en énumérant "la réduction drastique de l'immigration", "le refus de l'islamisation", "l'affirmation de notre héritage chrétien" ainsi que "la liberté de conscience et d'expression" ou "la liberté scolaire, en assumant de défendre une plus grande place accordée au privé à côté du public".



Marion Maréchal a indiqué que trois des quatre autres députés européens élus sur sa liste zemmouriste en juin ont rejoint son mouvement, Guillaume Peltier, Nicolas Bay et Laurence Trochu.



Les députés apprentés RN Thibaut Monnier, Anne Sicard et Eddy Casterman en font également partie.

