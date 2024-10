Mareva Galenter de retour dans Vaiana 2

Tahiti, le 28 octobre 2024 - Le casting des voix pour le film d'animation Vaiana 2 est confirmé par Disney. Un choix qui ravit les fans puisque les voix phares du premier volet confirment leur retour : Cerise Calixte reprenant le rôle de la jeune exploratrice et Anthony Kavanagh celui du demi dieu Maui. De son côté, Mareva Galenter prêtera de nouveau sa voix à Sina, la mère de Vaiana et cheffe respectée de Motu Nui.



