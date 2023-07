Manohiva sublime le marae ‘Ārahurahu

Tahiti, le 22 juillet 2023 – La première journée des spectacles produits par le Conservatoire artistique au marae ‘Ārahurahu, s'est ouverte ce samedi avec le groupe Manohiva. Les spectacles continuent le week-end prochain.



Début en fanfare pour la première journée des spectacles produits par le conservatoire artistique au marae ‘Ārahurahu de Paea. En effet, les tribunes étaient presque combles ce samedi pour admirer la troupe Manohiva, grand vainqueur du Heiva i Tahiti 2023. Si les festivités ont superbement débuté avec les chants des Tamariki Rapa, la troupe de Manohiva a éclaboussé le marae de son talent, avec une superbe représentation. Dans ce lieu chargé d'histoire, dans ce cadre magnifique, les danseurs ont offert un moment splendide aux spectateurs.



Au marae ‘Ārahurahu, le principe de représentations après le Heiva a été initié en 2014 par le Conservatoire, l'occasion de “soutenir le milieu artistique, nos merveilleux artistes, les chefs de troupes, mais aussi le milieu de l'artisanat qui travaille avec eux”, explique Frédéric Cibard, chargé de communication du CAPF. “C'est également un devoir pour nous de soutenir la culture traditionnelle. Enfin on met en valeur un site qui est exceptionnel.”



Ce dimanche le site culturel accueillait le groupe Toakura, vainqueur du dernier HeivaLe week-end prochain place aux troupes de Heikura Nui, samedi, et O Tahiti E, dimanche. Quelques places sont encore disponibles. Une billetterie est ouverte au Conservatoire en semaine et sur place, le jour des représentations, en fonction du nombre de sièges restants.