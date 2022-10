Manifestation à l’évêché

Tahiti le 27 octobre 2022 – Plusieurs fidèles de la paroisse de Taravao ont manifesté jeudi matin devant l’évêché pour "garder le père Noël". En cause, une demande de "renonciation" des charges de l'ecclésiastique Noël Nohotemorea dit "Ato" à la suite d'une enquête interne à l'église que contestent l'intéressé et ses paroissiens.



Les fidèles de l’église catholique de Taravao ont manifesté pacifiquement jeudi matin devant l’évêché de Papeete. Un mécontentement face à la "révocation" du père Noël Nohotemorea dit "Ato" originaire de leur paroisse. Sur les réseaux sociaux, la pétition qui circule pour demander la levée des sanctions contre l'homme d'église précise que "l’évêque Cottanceau ainsi que le conseil des curés du diocèse de Papeete demandent à l’abbé Noël de renoncer à ses charges et ses offices" pour des "motifs pas sérieux et faux", mais sans autre forme de détails… Difficile de connaître les tenants et les aboutissants exacts de cette procédure, l'évêché refusant de s'exprimer sur le sujet.



Présent sur place, c'est le père Noël Nohotemorea qui explique les raisons de son éviction. Il précise qu'il n’est pas à l’initiative de cette manifestation et qu'il devait rencontrer ce jeudi matin Mgr Cottanceau qui a finalement annulé. Il affirme avoir été jugés sur des "ragots" pour avoir "utilisé les biens des paroissiens pour [sa] famille" et "fait du commerce en faisant la messe". Accusations qu'il réfute. "Je serais un prêtre méchant (…) un dictateur", poursuit-il. Toujours selon le père Noël Nohotemorea, une enquête interne a été diligentée à son encontre et est toujours en cours. L'homme d'église affirme donc ne pas comprendre une sanction qu'il estime "injuste" et dépourvue de "preuves".



Les paroissiens, en tous cas, voulaient manifester dans l’enceinte de l’évêché, mais le portail est resté fermé jeudi. "Soi disant, c’est un lieu privé. Mais un lieu que l’on ferme à nous catholiques, c’est injuste. Monseigneur n’est pas ouvert à la discussion. Il nous met des vigiles et nous ferme le portail", s'insurge une fidèle. Un autre affirme que cette situation est "triste pour l’église". "Quand on dit 'monseigneur', cela veut dire que c’est un parent pour tout le monde (…). Et là, on nous chasse, on ferme le portail et il ne nous reçoit pas". Lisette Burtscher, autre paroissienne, affirme que si l’évêque Cottanceau se rend comme prévu à Taravao ce dimanche, il ne sera pas accueilli non plus. "Et s’il vient, nous allons rester à l’extérieur".