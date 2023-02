Manche: des centaines de kilos d'un produit s'apparentant à la cocaïne trouvés sur une plage

Nantes, France | AFP | dimanche 26/02/2023 - Plusieurs centaines de kilos d'un produit s'apparentant à de la cocaïne, contenus dans une quarantaine de paquets, ont été retrouvés dimanche matin sur une plage de Réville, dans la Manche, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Cherbourg.



"Une quarantaine de paquets" ont été découverts dimanche matin "sur la plage de Reville dont le contenu présente l'apparence de cocaïne", a indiqué à l'AFP Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, confirmant une information du quotidien régional Ouest-France.



"Pesée et analyses" sont "en cours pour le confirmer", a ajouté le procureur, expliquant que la quantité retrouvée était estimée à "plusieurs centaines de kilos".



Selon Ouest-France, "la gendarmerie nationale a saisi près d'une tonne de cocaïne" sur une plage de Réville, commune située à une trentaine de kilomètre à l'est de Cherbourg, et la saisie se chiffrerait à "une soixantaine de millions d'euros".



De la cocaïne a déjà été retrouvée sur le littoral français. Ainsi, fin 2019, des ballots contenant un total de 1.600 kg de cocaïne s'étaient échoués sur les plages d'une zone allant de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) à Camaret (Finistère). Plus récemment, fin mai 2022, des pains de cocaïne, pour un total d'environ 21 kg, avaient été retrouvés sur une plage de Berck (Pas-de-Calais).